DHPP de Vila Velha prende suspeito de homicídio no município

A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, com o apoio das demais delegacias da Polícia Civil do município, prenderam, nesta sexta-feira (29), três homens suspeito de cometerem um roubo a uma residência no município. Os suspeitos de 30 e 31 ano foram detidos no bairro Portal Club. Já o de 39 anos foi encontrado no bairro Santa Mônica, sendo todos em suas residências.

O crime ocorreu na madrugada do dia 15 de setembro de 2018, em uma residência do bairro Bela Vista, em Guarapari. “Na época, os três detidos encapuzados e armados, arrobaram a porta da casa na qual uma idosa morava com o filho com o intuito de roubar um cofre que havia no local. Durante as investigações, descobrimos que o crime contou com a participação de um quarto suspeito, o qual era amigo íntimo e funcionário de uma das vítimas. Foi ele quem informou aos executores do crime sobre a existência do cofre”, informou o titular da Deic, delegado Guilherme Eugênio.

De acordo com o delegado, enquanto os suspeitos exigiam a abertura do compartimento, eles entraram em luta corporal com uma das vítimas. “As duas vítimas foram severamente agredidas e precisaram de socorro médico. Em meio à luta, um disparo de arma de fogo foi executado, mas a arma caiu no chão e, felizmente, não atingiu ninguém. Logo após o disparo, os suspeitos fugiram levando o celular e o cordão metálico e deixando a arma para trás”, disse.

Durante as investigações, os policiais descobriram que os autores procuraram saber se, após o crime, as vítimas haviam acionado a polícia e se a arma deixada por eles no local dos acontecimentos havia sido apreendida. “Eles pretendiam roubar a casa novamente e recuperar a referida arma, mas, ao saber que a polícia a havia apreendido, desistiram do segundo crime”, completou.

Guilherme Eugênio informou ainda que o colar metálico e o celular subtraídos foram recuperados após um mês em posse de um narcotraficante que foi preso, em flagrante, pela equipe policial.

Os suspeitos de 30 e 31 anos respondem por tentativa de latrocínio e o terceiro detido pelo crime de roubo. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde permanecem à disposição da Justiça.

Outras prisões

Ainda nesta sexta-feira (29), os policiais realizaram diligências voltadas à repressão ao tráfico de drogas em uma residência do bairro Bela Vista. No local foi apreendida uma submetralhadora de fabricação artesanal e três suspeitos foram detidos em flagrante, durante um cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

“A submetralhadora apreendida hoje foi a terceira arma desse tipo apreendida pelas delegacias especializadas de Guarapari, ao longo dos últimos 45 dias. Essa arma, por permitir a realização de disparos em ‘rajadas’, revela-se de extrema periculosidade. Crimes praticados com o emprego delas tendem a implicar na ocorrência de ‘erros na execução’”, ressaltou o delegado.

