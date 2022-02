DHPP de Vila Velha prende homem suspeito de atirar em pedestre após discussão 

A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha prendeu, nessa quarta-feira (09), um homem de 58 anos, no bairro São Conrado, em Vila Velha. Ele é suspeito de ter participado de uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 24 de outubro do ano passado, contra um homem de 34 anos, no bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha.

De acordo com as investigações, a motivação do crime seria uma briga de trânsito. “O motorista estaria trafegando com o veículo em uma região de trânsito apenas para pedestres, o que desagradou à vítima e começou uma discussão”, relatou o delegado adjunto da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Alan Moreno

Após efetuar o disparo, eles fugiram do local. As investigações apontam também que o homem de 54 anos é amigo do autor dos disparos e que a arma utilizada no crime e o carro pertenciam a ele. Durante as diligências para cumprir um mandado de prisão temporária, o homem foi encontrado na rua e foi abordado. Após isso, a equipe foi até o imóvel do investigado, onde localizaram um revólver e munições.

Além do cumprimento do mandado, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma.

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini / Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27) 99231-5157

[email protected]