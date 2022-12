DHPP de Vila Velha e GMVV distribuem 1.250 brinquedos para crianças carentes na véspera de Natal

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, em parceria com a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), realizou um patrulhamento diferente no último sábado (24), véspera de Natal. As equipes percorreram vários bairros do município e distribuíram cerca de 1.250 presentes para crianças carentes. A ação faz parte do projeto “Natal Solidário”.

Policiais civis e agentes da Guarda Municipal se reuniram, carregaram as viaturas com centenas de brinquedos e percorreram vários bairros de Vila Velha, conhecidos pela situação de vulnerabilidade social, para realizar a entrega. Ao todo, cerca de 1.250 crianças moradoras dos bairros Normilha, Barramares, Jabaeté e Ulisses Guimarães receberam os brinquedos.

Os presentes distribuídos foram adquiridos com a ajuda de profissionais da Segurança Pública e a ação já acontece pelo terceiro ano consecutivo. Os policiais se organizaram durante os meses de novembro e dezembro para arrecadar o dinheiro destinado à compra dos brinquedos. Este ano, foi arrecadado um total de R$ 6 mil e esse recurso possibilitou a compra de 1.250 presentes.

O delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Tarik Halabi Souki, participou do evento pela segunda vez. Ele disse que, neste ano, realizou diversas prisões e apreensões nessas regiões do município e considera importante mostrar para essas crianças o outro lado da polícia. “Fico muito feliz com essa oportunidade de doar não somente brinquedos, mas também amor e carinho para essa comunidade”, disse o delegado.

A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, também participou da entrega e falou que o “Natal Solidário” fortalece a relação institucional entre as corporações de Segurança Pública e, mais do que isso, desmistifica no coração das crianças que o nosso trabalho é apenas prender. “Elas passam a conhecer nosso lado humano. É gratificante poder levar alegria para tantas crianças”, completou.

“Natal Solidário”

O projeto “Natal Solidário” é uma iniciativa de amigos da Segurança Pública. Os policiais de todas as forças de segurança que tiverem interesse podem participar da ação. Nos meses de novembro e dezembro, são divulgados os meios de doação. Toda ajuda é bem-vinda!

