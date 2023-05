DHPP de São Mateus prende suspeito de tráfico

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, prendeu, na última sexta-feira (19), no bairro Boa Vista, no mesmo município, um homem de 21 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por meio do serviço de inteligência da DHPP, a polícia descobriu o paradeiro do homem, que estava com mandado de prisão em aberto, por suspeita de tráfico de entorpecentes. As equipes realizaram diligências e conseguiram localizá-lo.

Ele foi encaminhado à autoridade policial e, após procedimentos de praxe, permanece à disposição da Justiça.

