DHPP de Linhares finaliza investigação sobre tentativa de homicídio no bairro Interlagos e indicia suspeito

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, finalizou a investigação de um homicídio tentado, ocorrido no dia 18 de dezembro do ano passado, no bairro Interlagos, em Linhares.

A vítima, um homem de 21 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Durante as investigações, foi apurado que o suspeito do crime, um homem de 35 anos se dirigiu armado e com uma bíblia debaixo do braço até o local onde a vítima trabalhava.

“O objetivo dele era matar outra pessoa, mas, como não a encontrou na oficina, ele acabou disparando contra a vítima. Após o crime, ele deixou o local normalmente, simulando uma conversa telefônica enquanto ainda carregava a bíblia”, disse o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

O suspeito, que estava preso por tráfico e porte ilegal de arma de fogo, foi colocado em regime semiaberto no dia 07 de outubro de 2021. Contudo, ele não retornou mais ao presídio e está com mandado de prisão em aberto. Além dos crimes pelos quais já era responsável, o suspeito agora também responderá por homicídio tentado. A vítima permanece hospitalizada em estado grave.

“Caso a população tenha qualquer informação sobre a identidade ou paradeiro dos criminosos, solicitamos que entre em contato pelo telefone 181. O anonimato é garantido”, destacou o delegado Fabrício Lucindo.

O Disque-Denúncia 181 também conta com um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas são investigadas.

