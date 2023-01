DHPP de Colatina prende suspeitos de tentativa de homicídio

A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina prendeu um homem de 38 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos, suspeitos de estarem envolvidos em uma tentativa de homicídio, ocorrido contra uma vítima de 45 anos, no bairro Bela Vista, em Colatina, no último dia 04 de dezembro de 2022. Além deles, durante a prisão, realizada no bairro Bela Vista, na última sexta-feira (27), uma mulher de 48 anos foi detida e foram apreendidos entorpecentes.

Em posse dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os policiais foram até a residência do suspeito de 38 anos. No local, foram localizados 55 gramas de cocaína e 31 munições de calibre .38SPL. Este indivíduo, foi também autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a diligência, foi identificada uma residência no mesmo quintal, na qual pessoas estavam em pleno uso de drogas, além de dois usuários detidos por posse e uso de drogas, a proprietária da residência de 48 anos, foi autuada por crime de tráfico de drogas. Com a mulher, foram encontradas 44 pedras de crack sete gramas do mesmo entorpecente em forma não fracionada.

Além destes dois indivíduos, também no mesmo bairro, foi cumprido o mandado de internação o adolescente de 16 anos. As investigações apontaram que os suspeitos tentaram matar a vítima de 45 anos, após uma discussão em um bar, no dia 04 de dezembro do ano passado. .

“A vítima estava discutindo com uma pessoa quando os dois suspeitos entraram em uma conversa e acabaram entrando em vias de fato com a vítima. Logo após, eles foram para o bairro e foram seguidos pela vítima, que estava em um veículo. A discussão continuou e os suspeitos, que são envolvidos no tráfico de drogas local, se apossaram da arma e atiraram”, conta o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Deverly Pereira Junior.

Os dois maiores foram autuados e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Colatina, já o menor infrator foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares, onde todos permanecerão à disposição do Poder Judiciário.



