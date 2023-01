DHPP de Cariacica prende foragido em Viana

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica, durante Escala Operacional (ISEO), capturou um foragido do sistema prisional, no bairro Primavera, em Viana, na noite dessa quinta-feira (05). O homem de 38 anos tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do município de Vila Velha e é investigado em diversos inquéritos na DHPP Cariacica.

O detido se evadiu do sistema prisional e é considerado foragido desde o dia 16 de março de 2022. Ele estava preso em razão de condenações em oito processos judiciais e se escondeu da Justiça no bairro Primavera, situado no município de Viana, onde foi localizado e capturado. O homem é investigado em diversos inquéritos policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa Cariacica.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a DHPP Cariacica e, após o cumprimento do mandado, foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecendo à disposição da Justiça.

