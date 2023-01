DHPP de Cariacica captura dois suspeitos de homicídio

Equipes da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica capturaram dois homens, de 19 e 22 anos, na tarde dessa quarta-feira (25), durante uma operação policial realizada no bairro Alto Lage, em Cariacica. Nenhum material ilícito foi apreendido.

O suspeito de 22 anos tinha em desfavor dele um mandado de prisão temporária expedido pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, pela prática de crime de homicídio consumado.



Foram realizadas diligências no endereço do investigado. Todavia, no local, os familiares informaram que o suspeito estaria em um Pronto Atendimento localizado no bairro Alto Lage. Imediatamente, os policiais se dirigiram ao hospital e realizaram a prisão dele.



O homem capturado é autor do homicídio consumado cometido no dia 07 de dezembro de 2022, no bairro São Geraldo, em Cariacica, que vitimou um homem de 21 anos.



Ainda no bairro Alto Lage, foi efetuada a prisão de um jovem de 19 anos, em razão do mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, por ato infracional análogo ao crime de homicídio consumado.



Após procedimentos de praxe, os conduzidos permanecerão à disposição da Justiça.



Texto: Adriana Nascimento Amaral, Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)

Fonte: Polícia Civil ES