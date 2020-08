DHPP da Serra prende suspeito de homicídio em menos de uma semana

.

Em apenas cinco dias, a equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra prendeu o suspeito de ser o autor do homicídio de um jovem de 19 anos, ocorrido no último dia 16, no bairro Solar de Anchieta, na Serra. O mandado de prisão temporária do suspeito de 22 anos foi cumprido na última sexta-feira (21), no bairro José de Anchieta, também no município.

Com o detido, os policiais apreenderam uma submetralhadora de fabricação caseira de calibre 380 e dez munições do mesmo calibre. “Essa foi a arma utilizada pelo detido para efetuar os disparos que levaram ao óbito a vítima”, afirmou o titular da DHPP, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Segundo ele, a motivação do crime está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas entre as regiões do “Sovaco da Cobra” e “Pantanal”, ambas no Bairro José de Anchieta, no município. “A vítima não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, somente era amigo dos traficantes que atuavam na região de Pantanal”, contou o delegado.

Sandi Mori informou ainda que, no dia seguinte ao crime, os dois suspeitos já foram identificados. “O motorista da moto, um homem de 18 anos, foi preso por policiais militares, dois dias após o crime, em Cariacica, após roubar um carro”, disse.

Já em relação ao jovem de 22 anos, detido pela equipe da DHPP da Serra, o delegado informou que ele tem envolvimento no homicídio de uma idosa, ocorrido em 2019. “Ela estava no ponto de ônibus, juntamente com mais três pessoas que foram atingidas e não tinham nada a ver com o tráfico de drogas. Na época, ele era adolescente e ficou um ano e meio internado. Saiu apenas há um mês e já cometeu esse homicídio”, explicou.

Além do mandado de prisão pelo homicídio, ele também foi autuado, em flagrante, pelo roubo de veículo. “Com a prisão deles, nós evitamos que os conflitos entre as duas regiões se intensificassem no bairro José de Anchieta e que outros homicídios ocorressem em razão da disputa pelo tráfico de drogas no local”, informou Sandi Mori.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Crime

O crime ocorreu no último dia 16, no bairro José de Anchieta. Os dois suspeitos, que são da região do “Sovaco da Cobra”, foram até a região do “Pantanal”, ambas no bairro, para assassinarem um rival que estava no local. “Porém, ao chegarem lá, o rival havia acabado de sair. Diante disso, eles decidiram assassinar o jovem, somente porque ele era amigo dos traficantes do “Pantanal”. A vítima estava brincando de skate em frente à sua residência, juntamente com mais pessoas quando os suspeitos pararam a moto e o carona efetuou sete disparos que atingiram o jovem, que estava de costas na hora do crime. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu ao chegar no hospital”, destacou o titular da DHPP de Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]