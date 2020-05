DHPP da Serra prende suspeito de homicídio e tráfico de drogas

.

Uma operação conjunta, deflagrada na manhã desta terça-feira (19), em João Neiva, resultou na prisão de sete suspeitos e apreensão de um adolescente no bairro Crubixá. Todos os adultos tinham mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. O adolescente de 16 anos tinha um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo a homicídio.

A operação foi resultado de três meses de investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, e contou com a participação da Polícia Militar, Secretaria da Justiça (Sejus) e Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Cerca de 60 policiais atuaram nas buscas e cumprimento dos mandados.

“Os detidos são membros de uma associação criminosa que atua no tráfico de drogas no bairro Crubixá e estava em atrito com outra organização, que atua no Bairro de Fátima. Este conflito resultou em seis homicídios no ano de 2019, todos aqui no município”, relatou o titular da DP de João Neiva, delegado Leandro Sperandio.

Ao longo das investigações, outras seis prisões ocorreram, todas de membros da organização criminosa do Bairro de Fátima. “Isso totaliza 14 detenções de pessoas ligadas a crimes violentos ocorridos no município. Com este trabalho, esperamos trazer mais tranquilidade para os moradores de João Neiva”, disse o delegado. Também foram apreendidas drogas, uma submetralhadora e ,aproximadamente, R$ 10 mil.

“A ação foi fruto de um trabalho conjunto entre Polícia Civil e Militar, no qual tivemos como objetivo principal a retirada de circulação de indivíduos ligados ao tráfico de drogas. Continuaremos reforçando as ações de prevenção, bem como a integração entre os agentes públicos para a manutenção da segurança pública no município de João Neiva”, afirmou o comandante da 2ª Companhia do 5º batalhão da Polícia Militar, capitão Osmar.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de João Neiva. Após os depoimentos, serão encaminhados ao Sistema Prisional.

