DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, prendeu, na tarde dessa quarta-feira (15), um homem de 37 anos, investigado pelo crime de homicídio tentado.

A prisão foi efetuada no bairro Campina Grande, no município de Cariacica, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

