Connect with us

Policial

DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica

Published

1 minuto ago

on

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, prendeu, na tarde dessa quarta-feira (15), um homem de 37 anos, investigado pelo crime de homicídio tentado.

A prisão foi efetuada no bairro Campina Grande, no município de Cariacica, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Policial59 segundos ago

DHPP conclui investigações de latrocínio de empresário em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial1 minuto ago

Polícia Civil e Polícia Científica identificam dois novos casos de furto de energia elétrica em Jardim Camburi

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Departamento...
Policial1 minuto ago

DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial1 minuto ago

Polícia Civil conclui inquérito e indicia mulher por injúria racial em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), concluiu o inquérito...
Policial1 minuto ago

Polícia Civil prende seis pessoas e apreende arma, drogas e veículos em operação conjunta em Santa Maria de Jetibá

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, com...
Entretenimento31 minutos ago

Thiago Martins curte viagem na Argentina e elogia culinária local: ‘Ganhou meu coração’

Thiago Martins, 37 anos de idade, está curtindo alguns dias de descanso em Mendoza, localizada aos pés da Cordelheira dos...
Estadual1 hora ago

Governo anuncia edital para pavimentação da Rodovia ES-484 e mais investimentos em Afonso Cláudio

O Governo do Estado segue fortalecendo os investimentos em infraestrutura e qualidade de vida nos municípios capixabas. Nesta quinta-feira (16),...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus22 horas ago

Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus

Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
São Mateus2 dias ago

Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus

Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
São Mateus2 dias ago

Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações

Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...

Regional

Regional5 horas ago

Mulher destrói carro do marido a enxadadas após descobrir traição no Noroeste do ES

Um caso inusitado gerou grande repercussão em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Após...
Regional4 dias ago

Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Regional5 dias ago

Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...

Estadual

Estadual3 horas ago

Ciclo 2025: Secult abre inscrições do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo

Estão abertas as inscrições para os municípios interessados em se cadastrar no Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a...
Estadual20 horas ago

Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre...
Estadual21 horas ago

Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo

A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas...

Nacional

Nacional5 horas ago

VÍDEO | Gracyanne Barbosa é roubada e tem carro de luxo levado por criminosos

Gracyanne Barbosa foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). O carro...
Nacional5 horas ago

CRUELDADE | “Sua filha está morta”, disse padrasto ao pai após concretar criança

Mãe e padrasto confessaram o crime e alegaram que mataram a menina porque ela atrapalhava o relacionamento deles Padrasto da...
Nacional20 horas ago

VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança

Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...

Policial

Policial4 horas ago

Polícia Militar apreende uma submetralhadora com munições e prende suspeito em Itapemirim

Ontem (15), por volta das 18h30min, durante patrulhamento em Itaoca Praia, no município de Itapemirim, a equipe da Força Tática...
Policial21 horas ago

DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial22 horas ago

Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento3 horas ago

Arianne Botelho celebra sucesso de ‘Caramelo’: ‘É tanta felicidade!’

A atriz Arianne Botelho, usou as redes sociais para celebrar o sucesso de “Caramelo”, filme da Netflix que coprotagoniza com...
Entretenimento4 horas ago

Flávia Alessandra mostra bastidores de cena de velório em ‘Êta Mundo Melhor’: ‘Loucura’

A atriz Flávia Alessandra, de 51 anos, compartilhou nesta quinta-feira (16), os bastidores do velório de sua personagem, Sandra, em...
Entretenimento4 horas ago

Fernanda Montenegro celebra 96 anos: ‘Alegria é estar com meus filhos e netos ‘

Fernanda Montenegro completou 96 anos nesta quinta-feira (16), e comemorou a data cercada pelo carinho da família. A atriz compartilhou...

POLÍTICA

Política3 horas ago

Ales homenageia educadores com a medalha Paulo Freire

Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
Política4 horas ago

Assembleia entrega comenda em homenagem a médicos

Em sessão solene realizada nesta quarta-feira (16), a Assembleia Legislativa (Ales) concedeu a Comenda Dr. Afonso Schwab para homenagear médicos...
Política6 horas ago

Palestra apresenta trajetória de Francisco Alberto Rubim

Um sujeito “sem lastro social” que se tornou governador da Capitania do Espírito Santo. Esse foi Francisco Alberto Rubim (Lisboa,...

Esportes

Esportes15 horas ago

Vasco vence Fortaleza fora de casa e afunda Leão na zona do rebaixamento

Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre...
Esportes15 horas ago

Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante

Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na...
Esportes15 horas ago

Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4

Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum...

Mais Lidas da Semana