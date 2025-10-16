DHPP conclui investigações de latrocínio de empresário em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, concluiu as investigações sobre o latrocínio do empresário Carlos José Pereira, de 62 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 25 de junho deste ano, dentro de um veículo estacionado em um posto de combustíveis, no bairro Andorinhas, em Vitória. O suspeito do crime está preso.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (15), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.

O superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Agis Macedo, destacou o trabalho das equipes da DHPP: “A cidade de Vitória está liderando as reduções de homicídios, com mais de 44% de queda em comparação ao ano passado, resultado de muito trabalho e dedicação”, afirmou.

O chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Ricardo Almeida, também ressaltou o empenho das equipes. “Vitória está com uma redução expressiva, com 71 dias sem registro de homicídios. Os índices costumam cair de forma inversamente proporcional à quantidade de homicidas presos. As prisões têm sido constantes e qualificadas”, explicou.

Segundo o chefe da DHPP de Vitória, delegado Ramiro Diniz, o corpo foi encontrado coberto por um lençol, como se a vítima estivesse dormindo, mas as circunstâncias levantaram suspeitas.

De acordo com as investigações, dois dias antes do crime, Carlos Pereira buscou o autor próximo ao Terminal de Carapina, na Serra, para irem juntos até a Cachoeira Véu da Noiva. O suspeito já havia planejado o crime e levava uma faca em uma mochila com a intenção de roubar os pertences da vítima.

“Chegando próximo à cachoeira, o indivíduo anunciou o assalto, colocou a vítima no banco do carona e aplicou um medicamento para tranquilizá-la, diminuindo sua resistência. Ele tentou fazer transações bancárias com o cartão do Carlos, mas sem sucesso. Por fim, levou a vítima até o posto de combustíveis, onde tentou sacar dinheiro”, detalhou Diniz.

Ao perceber a movimentação no local, Carlos tentou pedir ajuda, mas foi asfixiado dentro do carro pelo autor. Após o crime, o suspeito usando luvas cirúrgicas, máscara, boné e camisa de manga comprida, limpou o veículo por cerca de 20 minutos para apagar digitais, fugindo em seguida com alguns objetos da vítima. “Refizemos todo o trajeto percorrido por ele e conseguimos identificá-lo sem perder de vista em nenhum momento”, completou o delegado.

No dia seguinte ao homicídio, o suspeito foi preso em flagrante após invadir uma casa no bairro Costa Bela, na Serra. Ele foi contido por moradores e relatou ter um relacionamento virtual com o morador da residência. “Assim que ele foi detido, iniciamos diligências para elucidar o latrocínio, já que havia indícios da participação dele”, afirmou Diniz.

Durante as buscas, a equipe da DHPP localizou as roupas usadas no crime, além dos celulares da vítima e do suspeito. O delegado solicitou o mandado de prisão para evitar fuga.

No interrogatório, o homem negou inicialmente o crime, mas confessou após ser confrontado com as provas.

As investigações apontaram que o suspeito é natural do Amazonas e havia se mudado para o Espírito Santo há cerca de um ano. Ele trabalhava como garçom em um bar na Serra, onde conheceu a vítima, que era cliente frequente. Com o tempo, os dois mantiveram uma amizade e chegaram a sair socialmente.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi autuado por latrocínio.

