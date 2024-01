DHPP conclui investigação que apurava morte de jovem na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, concluiu o inquérito policial que investigava a morte de Gabriel Alves Targino, de 18 anos, ocorrida no bairro São Domingos, na Serra, em dezembro de 2022.

Na data do crime, a vítima retornava para casa após sair da escola onde estudava quando foi surpreendido por um veículo com três indivíduos em seu interior.

Dois deles desembarcaram do veículo e assassinaram a vítima em via pública com disparos de arma de fogo calibres .40 e .9mm. O motorista permaneceu no interior do automóvel durante toda a prática criminosa.

Segundo as investigações, o crime foi motivado pela guerra do tráfico, uma vez que a vítima tinha amigos envolvidos com o tráfico e tinha fotos em suas redes sociais, fazendo gestos e sinais associados à facção rival dos autores do crime.

No entanto, durante as investigações, não ficou comprovado que a vítima tivesse qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Os autores do crime foram identificados 16, 19 e 20 anos, foram identificados e presos no decorrer das investigações.

O indivíduo, de 20 anos, foi preso em 31 de março de 2023 no bairro Divinópolis, na Serra. O adolescente foi apreendido em 17 de março de 2023, no município de Brejetuba. Ambos foram os executores do crime. O motorista do veículo, de 19 anos, foi preso no dia 03 de junho de 2023, também no bairro Divinópolis, na Serra.

O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face dos envolvidos.

