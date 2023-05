DHPP Cariacica prende integrantes de organização criminosa investigada em crimes contra vida

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, prendeu, na última quarta-feira (10), dois homens, de 22 e 23 anos, durante uma operação policial realizada no bairro Presidente Médice, em Cariacica. Na ação, foram apreendidas drogas e uma pistola calibre 380, além de um celular com restrição de furto/roubo.

O titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, informou que os dois detidos integram uma associação criminosa que atua nos bairros Porto Novo, Presidente Médice e Aparecida, em Cariacica, e é investigada em alguns procedimentos em trâmite na unidade policial.

No curso da operação, foram apreendidos uma pistola calibre .380, dois carregadores para pistola calibre .380, com capacidade para 12 munições cada, 12 munições calibre .380, uma munição calibre 9mm, duas munições calibre 38, um coldre ostensivo para pistola, além de 731 pedras de crack, duas buchas de maconha, um aparelho de telefone celular com restrição de furto e duas balanças de precisão.

Em razão dos objetos localizados, os capturados foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas majorado, associação para tráfico de drogas e receptação. Após os procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

