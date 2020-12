DHPM prende suspeitos envolvidos em duplo homicídio na Serra

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) prendeu, em cumprimento de mandado de prisão temporária, nesta quinta-feira (03), dois suspeitos, um homem de 24 anos e uma mulher de 19, envolvidos no assassinato de um casal, que aconteceu no dia 14 de maio, no bairro Feu Rosa, na Serra. A operação teve apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção de Vitória.

Durante a ação foram apreendidos, com o homem, um revólver calibre.32 municiado e uma pequena quantidade de maconha. “Após buscas em seu veículo, foi localizada uma cápsula de cal.380 deflagrada, sendo esta de calibre compatível com uma das armas utilizadas no crime”, contou a titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar.

Segundo as investigações a vítima do sexo masculino tinha envolvimento com as atividades ilícitas daquela região, “Durante uma transação de uma arma calibre 12, eles foram resolver a compra em uma casa que estava sendo utilizada para armazenamento de uma grande quantidade de drogas. Algumas horas depois, a Polícia Militar esteve na casa onde os traficantes estavam, causando um grande prejuízo para o tráfico de drogas da região”, afirmou.

De acordo com a autoridade policial, os suspeitos entenderam que, como ele havia obtido o endereço da casa, somente ele poderia ter denunciado para polícia. Após esse episódio, os suspeitos armaram uma emboscada e, no dia 14 de maio, mataram o casal que estava em uma moto transitando em via pública.

Outros dois suspeitos de envolvimento no crime, de 19 e 27 anos, já haviam sido presos no dia 29 de outubro de 2020. “Um deles seria o mandante, e os outros três detidos seriam coautores, cada um com a sua participação, explicou a delegada.

As investigações continuam. “Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas”, garantiu a delegada.

