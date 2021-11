DHPM prende suspeito de assassinar ex-namorada e a mãe dela em Vila Velha

Um homem de 27 anos foi preso pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), durante cumprimento ao mandado de prisão temporária, nessa segunda-feira (29). Ele é suspeito de ter assassinado, a tiros, a ex-sogra e a ex-namorada, nos bairros Zumbi dos Palmares e Cobilândia, em Vila Velha, na última quinta-feira (25).

Assim que teve ciência do fato, a equipe começou a realizar diligências na tentativa de prender o suspeito em flagrante, indo até a um sítio, na zona rural de Viana, mas o suspeito tinha acabado de fugir. Na última sexta-feira (26), foi emitido mandado de prisão contra o suspeito. Já na segunda-feira (29), ele compareceu na delegacia, onde foi dado cumprimento do mandado.

“Durante o depoimento, ele alegou que o crime não foi premeditado, mas que foi motivado por ele receber ameaças do atual namorado da vítima. Entretanto, a forma como ele explicou cada passo realizado mostra como o crime foi premeditado”, informou a titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar.

O homem disse, em depoimento, que no dia anterior ao crime, buscou o filho na casa da ex-namorada. Já na manhã do crime, saiu do trabalho, passou em casa, deixou o carro, pegou uma motocicleta de um amigo e ainda usou uma mochila, de uma empresa conhecida por fazer entregas de delivery. Essa tática seria para “disfarçar”.

Ele foi até a casa da ex-sogra, de 39 anos, no bairro Zumbi dos Palmares, onde tiveram uma pequena discussão e ele a executou, dando apenas um tiro. Posteriormente, se dirigiu até o trabalho da ex-namorada, de 20 anos, onde friamente cumprimentou as pessoas, entrou no estabelecimento, conversou com a vítima sobre a certidão de nascimento do filho, a carteira de vacinação e começou a indagar a respeito das ameaças.

Ainda durante o depoimento, o suspeito disse que perdeu a cabeça e realizou o disparo. Ele tinha deixado a motocicleta ligada para empreender fuga e assim o fez. O suspeito ainda relatou que jogou o celular fora para não ser localizado e também se desfez da arma do crime.

Após prestar depoimento, foi dada voz de prisão contra o suspeito, por conta do mandado. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A criança está aos cuidados da mãe do detido.

