DFRV prende homem suspeito de ter participado de latrocínio em Cariacica

A Delegacia de Furto e Roubo de Veículos (DFRV) prendeu, na última sexta-feira (04), um homem de 21 anos suspeito de ser o autor de um latrocínio ocorrido na última quarta-feira (02), contra um homem de 42 anos, no bairro Maracanã, em Cariacica. Ele foi preso no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, e as primeiras diligências começaram assim que a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) teve ciência do fato, ao analisar as imagens de videomonitoriamento.

Durante as investigações, as equipes localizaram no bairro Jabaeté, em Vila Velha, o veículo da vítima, após troca de informações com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Guarda Municipal de Vila Velha.

“Após um levantamento, conseguimos identificar o carro que teria sido usado no crime. Em posse das informações, fomos até o bairro Ponta da Fruta e, por meio de um drone, conseguimos confirmar que o veículo que teria sido usado no crime estaria estacionado em uma casa”, contou o titular da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, delegado João Paulo Pinto.

Em um determinado momento, na última sexta-feira (04), foi visualizado o veículo saindo da residência, onde, posteriormente, foi abordado e encaminhado à delegacia. Durante as oitivas, o suspeito comentou que havia adquirido o veículo no dia do crime e que não conhecia o vendedor.

Entretanto, ele apresentou diversas versões contraditórias e os fatos levantados pela equipe confirmaram que o veículo foi o mesmo utilizado no crime e que ele estaria de posse dele há mais de 30 dias. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Investigações prosseguem objetivando deter os outros dois autores do crime

