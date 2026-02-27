DFRV prende em flagrante suspeito de receptação de veículo de locadora na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (25), um homem de 28 anos pela ocultação de um veículo automotor no bairro Jardim Tropical, na Serra. A prisão ocorreu após o serviço de inteligência identificar que o suspeito ocultava um veículo pertencente a uma locadora.

Segundo as investigações, o automóvel havia sido alugado em janeiro com previsão de devolução em dois dias, mas permanecia indevidamente com o indivíduo. Após consultas aos sistemas, que confirmaram a restrição de furto/roubo, a equipe da DFRV deslocou-se até o endereço indicado.

No local, os policiais viram o automóvel estacionado em uma garagem através de uma fresta no portão. Ao tentarem contato com o morador, o indivíduo saltou por uma janela e empreendeu fuga pelos telhados das residências vizinhas, chegando a causar danos estruturais nos imóveis. Durante a perseguição, o suspeito retirou a própria camisa na tentativa de despistar os agentes, mas foi alcançado após acompanhamento contínuo.

Ao ser detido, o homem ofereceu resistência física, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio conduzido. Em depoimento preliminar, o suspeito alegou que apenas alugava a garagem por R$ 300,00 mensais. Ele afirmou ainda ter tomado um empréstimo de R$ 20.000,00 com um conhecido para abrir uma hamburgueria, mencionando que tal pessoa atuaria com empréstimos a juros de 20%.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e liberado para responder em liberdade após o pagamento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00. O veículo foi recuperado e apresentado na unidade policial.

As investigações continuam com o intuito de identificar a conduta criminosa do indivíduo que locou o veículo originalmente e verificar as denúncias de agiotagem mencionadas durante a ocorrência.

