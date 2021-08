DF deve vacinar adolescentes sem comorbidades a partir do dia 24

O Distrito Federal pretende passar a vacinar os adolescentes de 17 anos em geral na próxima ça-feira (24). Atualmente, a capital está imunizando jovens de 12 a 17 anos com comorbidades, autismo e síndrome de down.

A ampliação da vacinação neste público depende da chegada de novas doses de vacinas do consórcio de farmacêuticas Pfizer/BioNTech. Uma remessa do imunizante está prevista para chegar no fim-de-semana. O avanço para idades menores de 17 anos está condicionado ao envio de novos lotes de vacinas.

A intenção foi anunciada por representantes do Governo do Distrito Federal em entrevista coletiva realizada (19), na sede da administração distrital.

Segunda dose no DF

o DF começou a adiantar a aplicação da segunda dose da Oxford/AstraZeneca para as pessoas com retorno previsto até o dia .

