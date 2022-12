Dezembro vermelho: ginecologista esclarece 5 dúvidas sobre HIV

Pixabay/Creative Commons Médica esclarece dúvidas sobre o vírus da aids

Estamos no mês da Campanha Dezembro Vermelho, criada para mobilizar a sociedade na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção e o fim do preconceito contra as pessoas infectadas pelo HIV. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 15 minutos uma pessoa é infectada com o vírus.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais! A Aids é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (da sigla em inglês HIV), que ataca o sistema imunológico da pessoa, deixando-a mais predisposta à infecções.

A seguir, a Dra. Flávia do Vale, coordenadora de Obstetrícia da Maternidade do Hospital Icaraí, em parceria com a Perinatal, esclarece 5 dúvidas sobre a relação entre as mulheres e o HIV.

1 – Mulheres com HIV podem ter filhos?

Um diagnóstico de HIV não significa que você não pode ter filhos. Mas você pode transmitir o HIV para o seu bebê durante a gravidez, durante o trabalho de parto ou na amamentação. A boa notícia é que existem muitas maneiras de reduzir para quase zero o risco de transmissão do HIV para o bebê.

2- Qual a maneira segura da mulher com HIV engravidar?

Se você é uma mulher HIV positivo com um parceiro HIV negativo, e deseja engravidar, você pode escolher a inseminação artificial. Existem, inclusive, maneiras mais simples de usar o sêmen do parceiro, em vez de fazer sexo desprotegido. Para aumentar suas chances de engravidar por meio de inseminação artificial, é melhor fazê-lo no período mais fértil do ciclo menstrual.

3- Mulheres com HIV podem amamentar?

As recomendações sobre esse tema são complexas e variam, dependendo da organização que você consulta e do seu acesso a recursos como água potável, fórmula, assistência médica e carga viral. O conselho atual é não amamentar, pois não há dados disponíveis para confirmar que não há risco de transmissão. O leite materno pode conter HIV.

4 – Como fica a vida sexual? Quais os principais cuidados?

Os preservativos usados por mulheres e homens reduzem muito as chances de transmitir ou pegar o HIV. A quantidade de proteção depende de como a paciente e seu parceiro estão fazendo sexo. No sexo anal, a chance de transmissão é maior do que no sexo vaginal. O sexo oral apresenta pouco ou nenhum risco de transmissão do HIV. Colocar um preservativo no pênis ou dentro da vagina (camisinha feminina) diminui muito esse risco. Lembre-se de que, sem preservativos, você e seu parceiro ainda podem pegar outras infecções sexualmente transmissíveis, como gonorreia e clamídia.

5 – É possível contrair o vírus através de brinquedos sexuais?

Sim. Não só o HIV, mas também outras infecções sexualmente transmissíveis. Algumas dicas para evitar isso: * Mantenha os brinquedos sexuais limpos – lave-os após cada uso; * Use preservativos nos brinquedos sexuais penetrantes, como vibradores, com um novo preservativo cada vez que são usados; * Não compartilhe brinquedos sexuais; * Tenha um conjunto diferente de brinquedos sexuais para cada parceiro.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Fonte: IG Mulher