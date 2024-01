Divulgação Dez verdades sobre as chamadas canetas emagrecedoras

As chamadas canetas emagrecedoras continuam sendo as queridinhas no mercado quando o assunto é perda rápida de peso. Embora sejam medicamentos inicialmente utilizados no tratamento de diabetes, elas vêm demonstrando cada vez mais eficácia quando utilizadas para redução de peso.

Elaine Dias JK, PhD em endocrinologia pela USP e metabologista, especialista em emagrecimento, comenta que no mercado brasileiro existem os análogos de GLP1, que são: semaglutida (Ozempic), liraglutida (Victoza e Saxenda) e dulaglutida (Trulicity). No exterior, é possível encontrar análogos de GLP1 e GIP, que é a tirzepatide (Mounjaro), já aprovado pela ANVISA para o Brasil para ser comercializado em breve.

A médica explica que “essas canetas emagrecedoras atuam na região do hipotálamo, no núcleo arqueado onde está localizado o centro da fome, saciedade e gasto energético basal. Atuam, ainda, no sistema límbico, que influencia o controle da fome. Mas, não há milagre, é preciso um plano de tratamento para obter resultados duradouros”.

Para esclarecer dúvidas sobre as canetas emagrecedoras, a endocrinologista Elaine pontua dez informações importantes sobre o medicamento. São elas:

-Resultado rápido : Promove a redução de pelo menos 0,5 kg por semana para um paciente que responde bem ao tratamento. Caso contrário, o ideal é que o médico responsável reveja a estratégia.

-São vendidas sem receita médica : Por serem um medicamento seguro e não terem potencial de vício, as canetas não necessitam de prescrição médica. Porém, como em todo tratamento, é importante acompanhamento especializado, em especial pelos efeitos colaterais e para avaliação se há outras doenças que demandam cuidados, como alterações hormonais e metabólicas que não permitem um emagrecimento saudável.

-Contraindicação : Ozempic não deve ser utilizado em caso de histórico de pancreatite, NEM2 (neoplasia endócrina múltipla), histórico de carcinoma medular da tireoide, gravidez e amamentação.

-Ultramodernas : Esse tipo de molécula é o futuro para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. É seguro e eficaz, é um análago de um hormônio produzido no intestino que é o GLP1. Existem vários estudos mostrando a eficácia e segurança dessas moléculas. Recentemente, foi publicado o estudo SELECT demonstrando que pacientes obesos, com doença cardíaca, usando semaglutida 2,4mg por semana reduziram em 20% os eventos cardíacos em comparação com o grupo que estava usando placebo.

-Causam enjoos : Este é o efeito colateral mais comum. Além disso, pode provocar vômitos, diarreia, constipação, cansaço e desânimo. Os efeitos colaterais podem ser reduzidos com orientação e acompanhamento médico.

-Melhoram a qualidade de vida : As canetas emagrecedoras ajudam no emagrecimento e controle glicêmico, o que acaba melhorando muito a disposição, cansaço, fadiga, qualidade do sono, autoestima e até depressão.

-Reduzem a fome : O principal mecanismo de ação é a redução da fome fisiológica e emocional por ação direta no centro da fome no hipotálamo e no sistema límbico.

-Podem ser usadas continuamente : O tratamento pode ser utilizado a vida inteira, principalmente em pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade graus 2 e 3. Vários estudos mostraram eficácia e segurança no uso contínuo dessas moléculas.

-Eficácia na fase da menopausa : A menopausa é um período conturbado, tanto hormonal e quanto metabolicamente. Porém, quando são ajustadas todas as alterações, os resultados são excelentes.

-Durabilidade no resultado : O medicamento age enquanto está sendo aplicado. Para obter melhor resultado, é necessário haver uma mudança no estilo de vida, com alimentação saudável e restrição calórica, além de atividade física regular, no mínimo 150 minutos por semana e planejamento alimentar. Caso contrário, pode ocorrer o reganho do peso.

