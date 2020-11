O mundo dos investimentos é incrível e cheio de oportunidades. O melhor de tudo é que hoje é possível fazer investimentos pelo celular, apenas com alguns cliques. Mas quando se trata da segurança do seu dinheiro, as pessoas tendem a ficar desconfiadas das soluções online.

Mas se essa é realmente uma das melhores formas de investir, isso quer dizer que é seguro investir online? De cara, já podemos te responder que é muito seguro investir online e que as plataformas estão cada vez mais preocupadas com a sua segurança.

Pensando nessa preocupação dos investidores, principalmente os iniciantes, trouxemos algumas informações importantes para que você possa entender os motivos que investir online é seguro e como é possível começar a investir seu dinheiro em boas aplicações com mais segurança.

Por que é seguro investir online?

Hoje em dia, as corretoras mais tradicionais e dominantes do mercado possuem uma plataforma online para investimentos. Isso facilita para que o investidor escolha suas aplicações e faça as operações sem a necessidade da corretora intervir.

Com isso, essas corretoras têm investido cada vez mais na segurança de suas plataformas para garantir a tranquilidade dos seus clientes.

Esses investimentos em host, domínio e outras medidas de segurança, como diversas maneiras de autenticação do usuário são essenciais para que ninguém invada a plataforma e se apodere de seus dados ou consiga fazer transações não autorizadas.

Todo investidor sabe a importância da escolha de uma boa corretora para fazer seus investimentos. Além da diversidade de produtos, ainda é possível garantir que a corretora tenha custódia dos seus investimentos e ela seja garantida a você, funcionando somente como uma intermediária entre você e as aplicações financeiras.

Por isso, é essencial escolher uma boa corretora ou banco para investimentos. E com relação às plataformas, não é preciso preocupação, pois cada uma delas possui um time responsável somente pela segurança dos dados do cliente.

Portanto, se você investe online ou não, a segurança é a mesma com relação a integridade das corretoras, basta saber escolher a certa. Neste caso, vale a pena pesquisar como a corretora ou banco é avaliado pelos clientes e o quanto ela se preocupa com a segurança do patrimônio do investidor.

Finalmente, podemos ressaltar também que toda corretora séria e autorizada vai te oferecer comprovantes de todas as transações que forem feitas em seu nome, podendo o investidor guardar em uma pasta digital ou até mesmo imprimir.

Tudo é feito com a máxima segurança para que o investidor tenha que se preocupar somente com as escolhas que fez com relação aos investimentos. Ainda assim, veja como é possível aumentar a segurança ao investir online.

Como investir online com segurança

Existem algumas medidas que o investidor pode tomar para investir online com segurança. Abaixo nós selecionamos e comentamos algumas delas.

Escolha uma boa corretora

A escolha de uma boa corretora passa pelos benefícios como também pela segurança. Por isso, escolher corretoras reconhecidas no mercado é uma forma de se proteger, já que elas investem dinheiro em host, domínio, autenticações diversas e outras medidas de segurança digital.

Algumas boas corretoras do mercado são a XP Investimentos, Rico, Clear, Modal Mais, Banco Inter, C6 bank e EasyInvest. Ao escolher alguma dessas, verifique o domínio no navegador para saber se está fazendo cadastro na corretora ou em algum site fraudulento se passando por ela.

Guarde os comprovantes

Todas as aplicações que você fizer vão gerar um comprovante que você deve guardar, seja no seu computador, na nuvem ou em uma pasta impressa. Assim como comprovantes de pagamento, estes servem para provar que você fez a transação caso alguma coisa aconteça.

Veja as garantias de cada aplicação

Isso não é tanto pela segurança com relação aos trâmites, mas sim pelo rendimento ou em caso de falência de alguma instituição financeira como os bancos emissores das aplicações.

Toda aplicação possui alguma garantia. Os CDBs e Poupanças, por exemplo, são garantidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito) em até 250 mil por cpf, por aplicação. As ações são garantidas pelas empresas e podem ter custódia verificada na B3, enquanto os investimentos no Tesouro Direto são garantidos pelo governo federal.

Por isso, veja quais são as garantias das aplicações que escolher para proteger o seu patrimônio de possíveis alterações no cenário econômico, por exemplo.

Guarde suas senhas e meios de autenticação

Ao fazer seu cadastro na corretora, você terá que criar uma senha, cadastrar um celular para autenticação e cadastrar também uma senha transacional para comprar e vender ações, por exemplo.

Tenha essas senhas todas guardadas e protegidas e evite compartilhar até mesmo com pessoas próximas. Proteja também o seu celular, evitando entrar em sites ou apps fraudulentos e não fornecendo senhas e dados via SMS em nenhuma situação.

Utilize somente seus dispositivos

Evite a todo custo acessar o app do banco ou corretora e, dispositivos de terceiros. Algumas empresas nem mesmo permitem o acesso, para melhorar a segurança, mas caso o seu banco ou corretora permita este acesso, evite utilizá-lo.

Ao acessar as plataformas por dispositivos de terceiros você corre o risco de deixar senhas salvas, logins abertos ou até mesmo ser pego por algum vírus. Por isso, sempre utilize dispositivos próprios para acessar as plataformas, mesmo que seja somente para consulta.

Conhecimento é essencial para investir

Por fim, vamos falar sobre a importância do conhecimento para fazer investimentos. Seja online ou não, fazer investimentos e escolher bons produtos financeiros exige que o investidor tenha conhecimento e saiba o que está fazendo.

O conhecimento ajuda a ter discernimento para saber o que é correto e o que pode ser fraude. Muitas pessoas investem em pirâmides financeiras, por exemplo, pela promessa de bons rendimentos no curto prazo, mas acabam caindo em grandes problemas, chegando a perder todo o seu patrimônio.

Por isso, nunca é demais estudar e aprender sobre o mercado financeiro, se atentando ao que podem ser boas oportunidades e evitando problemas com pirâmides financeiras.

Boas fontes de conhecimento sobre o assunto, principalmente para iniciantes, são os canais no YouTube de educação financeira.

Além de ajudar pessoas a lidarem com dinheiro, estes educadores financeiros falam sobre investimentos, alertam os perigos e te conectam um pouco mais com o universo dos investimentos online, para que você se sinta seguro na hora de fazer os investimentos.

Para quem quiser dar um passo adiante no conhecimento, a dica é procurar por YouTubers que falam mais de aplicações financeiras, além de acompanhar relatórios e notícias do mercado para formar uma visão própria do assunto.

Conclusão

Gostou de saber como pode ser seguro investir online? Sempre esteja atento às plataformas para fazer suas aplicações e não terá grandes problemas.

É importante investir em plataformas que dão importância a segurança, com um servidor de host e seguro para guardar os dados dos clientes. Por isso, se cadastre em corretoras que já dominam o mercado e possuem uma boa reputação entre seus clientes.

Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário e nos conte também se usou ou pretende usar alguma corretora ou banco online para fazer seus investimentos. Não se esqueça de compartilhar este post em suas redes para encorajar mais pessoas a fazerem investimentos online.