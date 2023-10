FreePik Dez dicas para cuidar do seu corpo por dentro e por fora

Todo mundo conhece os segredos básicos da longevidade: dormir bem, se alimentar de forma saudável, estar sempre hidratado, reduzir o estresse e praticar exercícios físicos. Mas os avanços da ciência e da medicina integrativa podem ajudar você a ir além e manter o corpo em dia por dentro e por fora, garantindo uma vida ainda melhor e mais longa, com a pele viçosa, a mente alerta e o organismo funcionando a todo vapor.

“Nosso corpo é um conjunto perfeito de estruturas que precisam funcionar com engrenagens bem azeitadas trabalhando juntas. Se cada uma delas receber os nutrientes corretos, o resultado vai ser um organismo cada vez mais saudável”, diz Mário Abatemarco, farmacêutico, com mestrado e doutorado em microbiologia, professor de cosmetologia e tecnologia farmacêutica e especialista da Farmácia Artesanal, um dos maiores grupos de franquias de farmácias de manipulação do Brasil.

Abatemarco é um especialista nisso. Seu trabalho cotidiano é produzir fórmulas farmacêuticas capazes de atender as necessidades individuais de cada paciente. Veja abaixo dez dicas que ele reuniu para quem quer viver mais tempo com saúde.

1. Tenha sempre um médico de confiança

Antes de tomar qualquer suplemento ou medicamento, consulte seu médico. Ele vai indicar exatamente aquilo que seu organismo precisa. Converse com ele de forma franca sobre o que você está sentindo e tire suas dúvidas. Nenhuma preocupação sua deve ser minimizada, sejam unhas enfraquecidas ou pequenos esquecimentos que podem sinalizar doenças mais graves, que podem ser prevenidas ou ter seus efeitos mitigados se diagnosticadas no início.

2. Alimente suas células

Todo nosso corpo é formado por células, e elas também precisam receber nutrientes para que possam produzir a energia necessária para que o organismo funcione adequadamente. Hoje existem suplementos capazes não apenas de apoiar nessa função, mas também de retardar o envelhecimento e aumentar a longevidade celular. Um exemplo disso é a Coenzima Q10, um suplemento essencial para a produção de energia pelas células, que também protege contra o estresse oxidativo, um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento celular.

3. Forneça energia para seus músculos

Como já foi dito, o exercício físico regular é um fator importantíssimo para garantir uma vida mais longa e saudável para o corpo e a mente. Mas seja qual for seu nível de atividade, é preciso garantir energia para os músculos.

Suplementos como a creatina, em outros tempos associados ao ambiente das academias, são agora reconhecidos por seus benefícios que se estendem além do físico, incluindo melhorias na cognição, especialmente em casos de demência.

A creatina demonstrou promover benefícios mesmo para aqueles que não praticam atividades físicas. Atualmente, o consumo regular de creatina é recomendado especialmente para pessoas idosas, pois pode contribuir significativamente para a saúde mental e ajudar a prevenir a sarcopenia senil, uma condição progressiva que resulta na perda de massa muscular. Essa condição, além de limitar a mobilidade dos idosos, aumenta o risco de quedas, afetando diretamente a qualidade de vida dessa população.

4. Nutra seu cérebro

Praticar exercícios para o cérebro, que vão de palavras-cruzadas a aplicativos sofisticados, são recomendados para todas as idades. Por isso, vale investir em suplementos que ajudem a fortalecer o cérebro. Conheça alguns deles, disponíveis na Farmácia Artesanal.

DHA (Ácido Docosa-Hexaenóico)

É um dos ácidos graxos encontrados no ômega 3. Contribui para a melhora das funções cerebrais como, concentração, aprendizado e memória. Além disso, possui potencial antiinflamatório e antioxidante.

Triptofano + Magnésio

A associação sinérgica de L-Triptofano e magnésio bisglicinato favorece a síntese de serotonina e melatonina, auxiliando na melhora da qualidade do sono e do humor e no alívio de sintomas, como ansiedade e estresse.

Melatonina

Uma associação de melatonina e minerais favorece a indução do estado de relaxamento e bem estar, e consequentemente, pode ajudar no equilíbrio do sono.

Vale lembrar que também é muito importante exercitar o cérebro e se manter mentalmente ativo. Para isso, boas opções de leituras, jogos de raciocínio, palavras cruzadas, xadrez e estudo de novas línguas são ferramentas que colaboram para o exercício da mente, principalmente se realizadas todos os dias. Fazer a higiene do sono é extremamente importante, o que inclui a redução da utilização de telas no período noturno (celulares, notebook, tablets e televisão) que emitem luz azul e bloqueiam a produção de melatonina pelo organismo, o que dificulta a pegar no sono.

5. Cuide da pele de dentro para fora

Os cuidados com a pele devem ser frequentes e não se limitam ao período do verão. O uso do protetor solar, por exemplo, não deve ocorrer somente no verão. E ele pode se juntar aos suplementos em forma de cápsulas ricas em flavonoides naturais, que servem como antioxidante e anti-inflamatório.

Além de proteger contra os raios UVA e UVB, a ingestão dessas cápsulas previne a formação de rugas, atuando no colágeno, melhorando a elasticidade e a tonicidade da pele. O resultado da ingestão das cápsulas é uma pele mais protegida contra o fotoenvelhecimento. Segundo Abatemarco, o protetor solar em cápsula foi desenvolvido para ajudar a potencializar a proteção da pele e não exclui o uso do filtro solar diretamente na pele, sendo um o complemento do outro.

Outros suplementos para a pele que podem ser ingeridos incluem o colágeno, o ácido hialurónico, a vitamina C, o zinco, o silício e a biotina.

6. Cuide da pele de fora para dentro

O cuidado com a pele devem ser diários. O ritual de skincare inclui, no mínimo, três procedimentos básicos: limpeza, hidratação e tonificação da pele. Se realizado durante o dia, deve incluir na última etapa a proteção solar, com a utilização de fotoprotetores. Quanto mais alto o Fator de Proteção Solar (FPS), melhor.

7. Não esqueça das unhas e do cabelo

O estresse pode trazer alguns efeitos desagradáveis com efeitos diretos nas unhas e no cabelo, que se tornam fracos e quebradiços. Para prevenir o estresse, reserve um tempo diário para desconectar-se digitalmente. Desligue seus dispositivos eletrônicos e use esse tempo para praticar a atenção plena, ler um livro, fazer um hobby criativo ou simplesmente relaxar.

Se isso só não bastar, considere suplementar com um composto específico, que contenha silício, biotina, selênio, vitamina B5 e outros micronutrientes importantes para manter as unhas e os cabelos saudáveis.

8. Mantenha o peso de forma saudável

Para cuidar do seu corpo por fora e por dentro, é importante manter-se fisicamente ativo. O exercício regular não apenas ajuda a manter um peso saudável, mas também fortalece os músculos, melhora a circulação sanguínea e reduz o risco de várias doenças, como doenças cardíacas e diabetes.

Mas a ciência também pode ajudar com a suplementação. O fitoterápico composto pelo extrato seco das laranjas moro, conhecido como Morosil, por contribuir na perda da gordura abdominal e também para o tratamento auxiliar da esteatose hepática, uma condição na qual o fígado começa a acumular uma quantidade anormal de gordura.

9. Suplementação de vitaminas e minerais

Com a orientação de um profissional de saúde, considere suplementos vitamínicos e minerais para complementar as suas necessidades diárias e, com isso, prevenir doenças.

10. Exercite a alegria todos os dias

Dedique tempo diário à meditação e à prática de mindfulness. Isso não apenas reduz o estresse, mas também melhora a clareza mental e a concentração. Com a ajuda de um profissional da saúde, considere também o uso de fitoterápicos com ação adaptogênica que ajudam o organismo a se adaptar e lidar melhor com o estresse físico, emocional e ambiental. Essas substâncias naturais têm a capacidade de modular a resposta do corpo ao estresse, promovendo o equilíbrio e o bem-estar. Alguns exemplos são o Panax ginseng, a Rhodiola rosea e a Ashwagandha.

Fonte: Mulher