“Deus promoveu uma cura muito grande’, diz Cauan após alta da UTI

Reprodução Sertanejo Cauan junto com os pais





O cantor Cauan, da dupla com Cléber, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Anis Rassi no final da manhã desta segunda-feira (24) e já no quarto gravou um vídeo para tranquilizar as pessoas sobre o seu estado de saúde. “Deus promoveu uma cura muito grande. Uma cura da alma e do corpo” , começou o sertanejo que ainda irá ficar internado seguindo o tratamento para a Covid-19. A doença atingiu, principalmente, seus pulmões. Os pais dele, João e Shirlei, também estão internados com coronavírus.

“Eu saí da UTI e já estou no quarto. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus que me deu a oportunidade da cura. Eu tive 75% dos meus pulmões comprometidos e agora, graças a Deus isso está sendo recuperado. Ainda estou usando oxigênio e logo estarei liberto também dele. Tenho a certeza que Deus promoveu uma cura muito grande. A minha alma em primeiro lugar e em segundo lugar no meu corpo.Quero agradecer de coração as orações de cada pessoa que se preocupou comigo. Obrigado e que Deus possa retribuir dobrado para você e sua família”.

Cauan grava um vídeo após alta da UTI pic.twitter.com/O0wGE6AnAT — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 24, 2020





O sertanejo também agradeceu as equipes médicas que o atenderam nos três hospitais e pediu oração para os pais João e Shirlei. “Os meus pais ainda estão internados, o meu pai está na UTI e eu peço encarecidamente as orações em prol da saúde do meu pai”.