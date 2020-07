DetranSP libera agendamento para prova prática da CNH

AgNews Aulas práticas voltarão a ser agendadas pelo DetranSP para processos de obrenção da CNH que foram interrompidos pela pandemia

O DetranSP anuncia a retomada dos agendamentos para a prova prática de direção pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs). A medida vai atender aos cerca de 50 mil processos de obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) que tiveram o andamento interrompido em março por conta da pandemia do novo coronavírus.

A liberação do DetranSP está prevista para os municípios que estejam classificados a partir da Fase 2 – Laranja do plano de retomada das atividades no estado. Em junho, o órgão de trânsito havia liberado a retomada do funcionamento dos CFCs e das aulas práticas de direção.

Ainda de acordo com o DetranSP, o sistema de reconhecimento facial para que os alunos possam realizar as aulas teóricas de forma remota já está pronto e as empresas podem disponibilizar mais essa opção para seus clientes.

Neste mês de julho, o departamento de trânsito de São Paulo fez a entrega de 320 mil CRVs (Certificados de Registro de Veículo) via drive thru . Foram entregues ainda 65 mil CNH s, também pelo sistema de drive thru e pelos Correios.

Estão disponíveis ainda 64 opções de serviços online pelo site www.detran.sp.gov.br e pelo aplicativo DetranSP , numa lista que inclui a renovação simplificada e a emissão da segunda via da CNH, além de licenciamento e transferência de veículos.