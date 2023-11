Detran|ES vai realizar serviços e ações educativas em Feira Automotiva neste fim de semana em Vitória

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) levará, desta sexta-feira (10) até o domingo (12), atividades sensoriais e lúdicas de educação de trânsito, bem como prestação de serviço ao público que visitará a Feira de Tecnologia Automotiva, Autopeças, Serviços, Equipamentos e Veículos do Espírito Santo, a Autotech 2023, que será realizada na Praça do Papa, em Vitória. O Órgão também apresentará o trabalho que é realizado pela equipe de fiscalização durante as blitze em todo o Estado.

No estande do Detran|ES, diversas atividades interativas serão desenvolvidas para conscientizar o público sobre as boas práticas para um trânsito mais seguro, entre elas uma dinâmica com o uso de simuladores de alcoolemia e fadiga em um circuito, além do Transitolândia, um grande jogo de tabuleiro em que os participantes atuam como se fossem os pinos. A atividade tem o objetivo de ensinar o público infantil sobre as regras e comportamentos do dia a dia no trânsito.

Uma outra atração será o ônibus Detran Itinerante, oferecendo serviços relacionados às áreas de Habilitação e Veículos, com um “tira-dúvidas” para o público geral. O Detran|ES também fará a exposição de viatura, etilômetros, radares e drones, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

Agendamento e prova

No “Detran Itinerante”, o cidadão poderá fazer o agendamento para a realização de biometria em uma Agência de Atendimento do Órgão (coleta de foto e digital para serviços de habilitação), e tirar dúvidas de procedimentos da área de Veículos. Para a realização dos serviços do Detran|ES, é necessário apresentar documento oficial com foto, além de documento do veículo para os serviços relacionados à área.

O cidadão em processo de Habilitação que quiser agendar prova teórica de primeira Habilitação, Atualização da CNH ou Reciclagem no ônibus “Detran Itinerante” deverá acessar o serviço on-line “Agendamento online de exames teóricos” ou “Emissão de taxa e agendamento de exame de Reciclagem” na área de Habilitação do site do Detran|ES: https://detran.es.gov.br/habilitacao/servicos-online.

Autotech

Durante o evento, correalizado pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), serão realizadas várias atividades, a exemplo de palestras, atividades educativas de trânsito, Oficina do Futuro, exposição comercial de veículos novos de várias concessionárias do Estado, exposição comercial de fornecedores de produtos e serviços para o segmento automotivo, entre outros.

Segundo os realizadores, a Feira tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, conscientização no trânsito, inovação tecnológica, capacitação e aperfeiçoamento profissional, promoção e comercialização dos produtos e serviços da cadeia produtiva da indústria automotiva do Espírito Santo, por meio da realização de evento de natureza técnica, expositiva e comercial.

Serviço:

Programação das Ações Educativas e dos Serviços do Detran|ES na Feira:



10/11 (sexta-feira): das 17h às 22h

11/11 (sábado): das 10h às 22h

12/11 (domingo): das 10h às 18h



Local: Praça do Papa, em Vitória

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Zu Coelho / Mayara Salles

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES