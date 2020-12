Detran|ES realiza leilão eletrônico de veículos no próximo dia 30

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizará leilão eletrônico de 400 lotes de veículos, entre carros e motos, no próximo dia 30 de dezembro com critério de julgamento do tipo maior lance por lote. Os lances já estão abertos e devem ser feitos exclusivamente no portal www.gestaodeleiloes.com.br.

Os veículos em leilão foram removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do Detran|ES, após cometimento de infrações de trânsito com a previsão desta penalidade no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e não foram procurados ou reclamados por seus respectivos proprietários dentro do prazo estabelecido por Lei.

Os interessados devem acessar o leilão para visitação virtual e oferta de lances no portal do leilão www.gestaodeleiloes.com.br. Aqueles que preferirem, poderão ver presencialmente os bens a serem apregoados até o próximo dia 28, para tanto deverá ser feito agendamento pelo site www.agendamento.es.gov.br

Os lotes encontram-se localizados no Pátio Central do DETRAN/ES, situado no endereço R. A, s/n – Campinho da Serra I, Serra – ES, 29178-072.

O Edital de Leilão Eletrônico On-line 0106/2020 e o link para acesso ao portal do leilão podem ser acessados no site do Detran|ES aqui.

Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o setor responsável no endereço eletrônico [email protected]ãodeleiloes.com.br ou telefone (27) 3145-6666.

Alerta sobre leilões falsos

Detran|ES ressalta que todos os leilões eletrônicos que realiza podem ser consultados no site www.detran.es.gov.br, na área de Editais de leilão de veículos, e orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma, deve acessar a página oficial do órgão antes de fornecer quaisquer dados pessoais ou efetuar pagamentos em outros sites.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Fátima Negrelli / Zu Coelho

[email protected]