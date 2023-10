Detran|ES realiza evento em Camburi com atividades sensoriais para alerta sobre riscos no trânsito

Simulação de resgate de vítima de acidente, demonstração de ponto cego de caminhão, jogos educativos e diversas outras atrações. A manhã desse domingo (29), na Praia de Camburi, próximo ao Atlântica Parque, em Vitória, foi de intensa abordagem prática e sensorial de educação de trânsito e orientações sobre cuidados com a saúde, durante o evento “Escolha a Vida”, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), e com as empresas ECO 101, Multivix e Transportes FS.

O objetivo do evento, que aconteceu das 8h30 às 13h, era alertar o público que caminhava e pedalava no calçadão de Camburi, de crianças a idosos, sobre a importância de fazerem escolhas corretas no trânsito e de se prevenirem de doenças que podem ser evitadas a partir de hábitos saudáveis, como hipertensão e diabetes. Em dia com as atividades físicas e esbanjando saúde, o aposentado Deolindo Braga, morador de Cariacica, treinava corrida com o amigo Laerte Nogueira Fernandes e fez questão de dar uma pausa para conhecer sobre os pontos cegos do caminhão.

“Eu, particularmente, acho que a moto é uma arma disparada contra o motociclista. Meu filho, por exemplo, uma vez tomou uma fechada no trânsito de um carro que, por muito pouco, ele não foi parar debaixo do outro veículo. O motorista pode não ter visto meu filho na moto. Então, fiz questão de passar por essa experiência de conhecer os pontos cegos dos caminhões para reforçar essa informação para meus familiares e amigos”, contou Deolindo Braga.

Parceiro de treinamento do cariaciquense, o também aposentado Laerte Fernandes, morador de Vitória, lembrou que no dia a dia o motorista de carro pequeno também passa por situações parecidas com os pontos cegos. “Essa experiência de conhecer o funcionamento e as vulnerabilidades do caminhão é importante porque nos faz ter mais cuidado quando estivermos no trânsito, como pedestres, e também nos faz redobrar a atenção enquanto motoristas. Precisamos sempre dirigir com cuidado para todos, não só para nós”, destacou.

Presente na atividade, o diretor de Segurança no Trânsito do Detran|ES, José Paulo Viçosi, ressaltou a importância da integração de todos os parceiros que participaram para chamar atenção dos capixabas sobre a necessidade de adotarem comportamentos seguros no trânsito. “Viemos para as ruas, em local de grande circulação de pedestres e ciclistas, com várias atrações lúdicas, sensoriais, educativas e orientativas para sensibilizar as pessoas sobre a importância de todos terem atitudes corretas para fazermos um trânsito com menos acidentes e mortes. Agradeço à equipe da Gerência de Educação de Trânsito pela ação e às entidades parceiras na realização deste novo projeto, que pretendemos estender para outros locais do Estado”, afirmou Viçosi.

Resgate de acidentados

Um dos grandes momentos do evento foi a simulação de resgate de vítimas de acidente de moto e também de carro, encenada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Durante as cenas, várias pessoas pararam a caminhada para acompanhar enquanto um servidor da instituição narrava o simulado, descrevendo exatamente quais são os procedimentos adotados de acordo com a característica e o grau de dificuldade do ocorrido para que o resgate seja exitoso.

Uma das pessoas presentes, o engenheiro Edmann Damazio Doellinger, que passeava com a família, pensou de início que havia de fato ocorrido um acidente e, depois que compreendeu o objetivo da iniciativa, parabenizou o Detran|ES e o CBMES, e revelou que a segurança no trânsito é um tema recorrente dentro da casa dele.

“Converso com a família sobre a necessidade de prevenção de acidentes, inclusive dentro de casa. Temos que ter prevenção para tudo. Os acidentes acontecem muitas vezes porque motociclistas não têm amor à vida e colocam as suas vidas em risco. E muitos motoristas de automóvel também, de uma maneira geral, são mal-educados. Pouco respeito tem por si próprios e pela comunidade. É fundamental ter respeito ao próximo, pois a vida é uma só e temos de viver intensamente, porém com todo cuidado possível”, frisou Edmann Doellinger.

Riscos da mistura “bebida e direção”

Uma outra atração do evento, os simuladores de embriaguez, o de fadiga e o de impacto de acidente também foram bastante procurados. E as reações de quem participava, ao esbarrar em obstáculos com os óculos de realidade virtual que simulam quando a pessoa está sob efeito de álcool, de sonolência e prestes a se acidentar, eram curiosas. Era possível presenciar risadas, sustos e gritos. A intenção dessas dinâmicas é transmitir o aprendizado sobre os perigos de misturas proibidas no trânsito, que, além de serem infrações, podem resultar em perda de vidas.

O técnico em Radiologia Diego Vanderlei Valvassori se certificou com a experiência sensorial de que não é uma boa escolha pegar no volante após ingerir bebida alcoólica. “Na simulação, a gente verifica a imprudência que cometemos. Todos precisamos parar com esse negócio de beber e dirigir, mesmo que seja uma ou duas cervejas, pois não dá para brincar com a vida”, aconselhou Diego Valvassori, que mora em Cariacica, mas fazia atividade física no calçadão.

Da mesma forma, a contadora Sandra Delunardo Pereira, que tem carteira de motorista nas categorias A (moto) e B (carro), deu um testemunho após sentir como é dirigir embriagada e com sono. “É difícil estar em situação de embriaguez ou sonolência e dirigir. É difícil desviar dos obstáculos porque você não os vê. Por isso, deixo o recado para todos: sem dúvidas, se estiver cansado, pare e descanse. E, se beber, não dirija”, disse.

O evento educativo contou também com o jogo educativo “Transitolândia”, oficinas de slime e de origami para crianças, além de orientação nutricional e sobre uso de proteção solar, teste de habilidade motora e aferição de glicose e de pressão arterial.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Zu Coelho / Mayara Salles

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES