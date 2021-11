Detran|ES realiza atividade de educação no trânsito em Afonso Cláudio

A equipe de servidores do Detranzinho, o espaço de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) participou nessa quinta-feira (25) de uma ação social em parceria com o Centro Regional de Assistência Social (CRAS), no município de Afonso Cláudio, na Região das Montanhas Capixabas.

Dentre os serviços ofertados pelo CRAS de Afonso Cláudio destaca-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que trabalha com grupos, divididos por faixa etária (crianças, adolescentes, adultos e idosos) cujo objetivo é fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido da vida coletiva.

Com o objetivo de finalizar os trabalhos educativos desenvolvidos durante o mês de novembro, o CRAS escolheu a temática Educação no Trânsito, pois além de fazer parte dos direitos e deveres de todos inseridos no espaço público, ensina valores essenciais para a formação do caráter de um bom cidadão, como cordialidade, respeito, solidariedade e senso de responsabilidade.

No evento, que também contou com a participação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e da Associação Pro-Casa do Menino, foram realizadas várias atividades educativas desenvolvidas pelos agentes de educação do Detran|ES, dentre elas, palestras, roda de conversa sobre gentileza, teatro de fantoche e contação de histórias, todas envolvendo a temática segurança no trânsito. Cerca de 230 pessoas participaram das ações.

O ponto alto é o jogo Transitolândia, um grande jogo de tabuleiro, com perguntas e respostas, no qual os participantes jogam como se fossem os pinos. A dinâmica é usada pela equipe do Detranzinho para ensinar regras e comportamentos do dia a dia no trânsito.

As adolescentes Ágata e Estela, 12 e 13 anos, respectivamente, afirmam ter gostado da palestra e da Transitolândia. Disseram ter aprendido sobre as normas de comportamento e destacaram a necessidade de sempre usar o cinto de segurança, o capacete ao andar de moto e o perigo da combinação bebida e direção.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca que a educação no trânsito é para todos, jovens e adultos. “Nosso trabalho é atuar para a promoção de um trânsito mais seguro, no presente e no futuro. Por isso nos preocupamos em educar as crianças e adolescentes que ainda não dirigem. Pois elas estão no trânsito todos os dias, e é importante que eles conheçam desde cedo as regras, comecem a mudar de comportamento e atuem como nossos multiplicadores nas famílias. Para os adultos e os idosos, a fala é mais um lembrete, um alerta para que se atentem da importância de adotar atitudes seguras no trânsito”, disse Vieira.

A servidora do CRAS, Gilda Corrêa Pimenta, destaca a importância dessa ação em conjunto com o Detran|ES. “Corroboro com o diretor Givaldo, quando sobre o quão essencial é fazer esse trabalho de conscientização com as crianças. Isso vai nos levar a novos motoristas mais responsáveis, cidadãos mais preparados, gentis no trânsito e na sociedade como um todo. E tem resultado positivo no hoje também, pois eles levam o que aprendem para suas famílias, mudando o comportamento deles e diminuindo comportamentos ruins no trânsito do município. Somos muito gratos pela parceria”, pontua.

Detranzinho na sua cidade

Os municípios ou instituições que tiverem interesse em levar as ações de educação de trânsito do “Detranzinho Itinerante” para a população da cidade devem fazer a solicitação, por meio de oficio endereçado à Diretoria Técnica, pelo e-mail [email protected].

O ofício também poderá ser protocolado eletronicamente, via e-Docs, ou presencial na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, em Vitória, ou em qualquer Ciretran ou Posto de Atendimento Veicular no Estado.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Zu Coelho

[email protected]