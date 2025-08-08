Detran|ES prorroga inscrições de trabalhos acadêmicos no 2º Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) prorrogou o prazo para a submissão de trabalhos científicos na segunda edição do Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito, que será realizado no dia 13 de novembro, na sede do Detran|ES, em Vitória. O envio dos documentos relacionados à área de saúde no trânsito deve ser feito até o dia 30 de setembro, por meio do banner disponível no site www.detran.es.gov.br.

O Simpósio visa promover a divulgação de pesquisas científicas da comunidade acadêmica na temática de saúde no trânsito e estimular a produção científica sobre o assunto no Espírito Santo, além de incentivar e aprimorar as discussões sobre o tema com foco na formulação de políticas públicas para um trânsito mais seguro, acessível e humanizado.

O evento será realizado pela Escola Pública de Trânsito (EPT) e vai reunir estudiosos e especialistas na área de saúde no trânsito para debater a temática da mobilidade urbana e saúde pública, além de compartilhar soluções para melhorar a qualidade de vida nas cidades.

Inscrições

Serão aceitos trabalhos científicos em três eixos temáticos:

“Saúde no Trânsito e Atendimento às Vítimas”;

“Educação para o Trânsito e Comportamento”; e

“Infraestrutura e Mobilidade Humana”.

Podem se inscrever estudantes, egressos, docentes de graduação e pós-graduação de instituições de ensino e pesquisa, servidores do Detran|ES, das Polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) do Espírito Santo, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), e demais pessoas envolvidas e interessadas no tema.

Os trabalhos escolhidos serão apresentados durante o 2º Simpósio em mesas de debate, conforme os eixos temáticos.

Simpósio

O 2º Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito será realizado no dia 13 de novembro de 2025. O mês foi escolhido porque o terceiro domingo de novembro é instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito”, para homenagear as pessoas que morreram em decorrência de sinistros de trânsito e também familiares, amigos, equipes de emergência, policiais, enfermeiros e médicos que lidam diariamente com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito.

Em novembro de 2024, o Detran|ES realizou a primeira edição do Simpósio, que reuniu representantes de órgãos de trânsito, como agentes de fiscalização do Detran|ES, da Polícia Militar do Espírito Santo e das guardas municipais, psicólogos e interessados na temática do trânsito. O 1º Simpósio recebeu a inscrição de 18 trabalhos científicos nos três eixos temáticos. Nove trabalhos foram selecionados para serem apresentados no Simpósio. Os trabalhos científicos estão disponíveis para conhecimento na área de Educação do site do Detran|ES. Confira aqui.

Serviço:

Submissão de Trabalhos para o 2º Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito do Detran|ES

Inscrições: Clique aqui.

Período: de 29/04 a 30/09/2025

Avaliação dos trabalhos inscritos: de 15/08 a 15/10/2025

Divulgação dos selecionados: 15/10/2025 no site www.detran.es.gov.br

Data de apresentação: 13/11/2025

2º Simpósio Estadual de Saúde e Trânsito do Detran|ES

Data: 13/11/2025

Local: Sede do Detran|ES – Av. Fernando Ferrari, 1.080, Edifício América Centro Empresarial, Torre Sul – Mata da Praia.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para: [email protected] ou [email protected].

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Zu Coelho / Fabricia Borges

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES