Detran|ES leva serviços e educação de trânsito para Mutirão de Documentação Rural em São Mateus

“Vim fazer a renovação da minha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e fui bem atendida. A gente precisa de mais vezes desses tipos de serviços porque moramos distante das sedes dos municípios. Consegui realizar a biometria e agora é só dar sequência para concluir o procedimento.” Essas palavras da professora aposentada Rosevel Negris definem com precisão o objetivo da 2ª edição do “Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural”, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com a participação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), no distrito Nestor Gomes, em São Mateus, nesta quinta-feira (14).

O Mutirão, que segue até sábado (16), na cidade da região norte, das 8h às 16h, conta com os serviços do ônibus “Detran Itinerante”, uma unidade móvel estruturada para os cidadãos realizarem serviços relacionados às áreas de Habilitação e Veículos, provas teóricas para tirar a carteira de motorista, emissão de taxas e documentos, e tira-dúvidas para o público geral. A equipe de educação do Órgão também está realizando atividades lúdico-pedagógicas, a exemplo do jogo de tabuleiro Transitolândia, voltadas para as crianças presentes.

Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, levar cidadania e educação de trânsito às comunidades rurais, como em Nestor Gomes e demais localidades, é imprescindível para a missão do Órgão de contribuir para um Estado mais inclusivo, com efetividade e inovação na prestação de serviços.

“No Mutirão, o Detran|ES tem a oportunidade de cumprir sua função social, principalmente para as mulheres, o público-alvo dessa iniciativa, que, muitas vezes em jornada de trabalho e afazeres da maternidade, têm maior dificuldade para se deslocar até a região central das cidades. Além da documentação, buscamos conscientizar as crianças presentes para que cresçam atentos aos riscos do trânsito. Por isso, o Detran Itinerante e as ações do Detranzinho estão à disposição mais uma vez para levar os serviços para mais perto das pessoas”, disse Givaldo Vieira.

“Esse mutirão é muito importante para quem vive na roça, que está no dia a dia na sua batalha, porque, muitas vezes, é mais perto resolver as pendências de documentação nesse evento do que ir para São Mateus. Consegui renovar a minha carteira de motorista, que estava vencendo, e a minha esposa veio para regularizar os documentos no Incra. Esse mutirão ajuda os trabalhadores da agricultura familiar, que ficaram alguns anos sem ações como essa realizada pelo Governo Federal”, pontuou o lavrador José Nunes, morador do assentamento Zumbi dos Palmares, em São Mateus.

Atendimento e prova teórica

No “Detran Itinerante”, o cidadão pode fazer a biometria (coleta de foto e digital para serviços de habilitação); exames teóricos para habilitação (1ª Habilitação, Reciclagem, Atualização de CNH); tirar dúvidas de Veículos, emitir taxas do Detran|ES e documentos como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV).

Para a realização dos serviços do Detran|ES, é necessário apresentar documento oficial com foto, além de documento do veículo para os serviços relacionados à área. O cidadão em processo de Habilitação que quiser agendar prova teórica de primeira Habilitação, Atualização da CNH ou Reciclagem no ônibus “Detran Itinerante” deverá acessar o serviço on-line “Agendamento online de exames teóricos” ou “Emissão de taxa e agendamento de exame de Reciclagem”, na área de Habilitação do site do Detran|ES: https://detran.es.gov.br/habilitacao/servicos-online.

Visibilidade às mulheres do campo

Na abertura oficial do evento em São Mateus, realizada no distrito de Nestor Gomes (Km 41), a superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/ES), Penha Lopes, destacou que o mutirão é um evento que possibilita às mulheres do meio rural a visibilidade, o respeito e o reconhecimento merecidos. “Essa ação demonstra que o diálogo e a formulação de parcerias envolvendo vários atores possibilitam o acesso a direitos pelas mulheres do campo”, destacou.

A Arilza Alves Santos Pastorini, moradora da comunidade Beira Rio, em São Mateus, também esteve presente no mutirão para atualizar o Cadastro Único, que permite a inscrição para o programa CNH Social, e para levar a filha para emitir a Carteira de Identidade. Ela considerou que o evento é uma abertura de caminho para muitas pessoas ao dar acesso a diversos serviços. “Várias famílias estão tendo a oportunidade de emissão de documentos e regularização de pendências em relação à documentação de terras, informações a respeito da agricultura familiar, atendimento do Centro de Referência da Assistência Social (Cras)”, afirmou Arilza Pastorini.

O “Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural” é realizado pelo MDA, por meio da Subsecretaria de Mulheres Rurais, e o Incra, em parceria com a Prefeitura de São Mateus, com órgãos do Governo Estadual e entidades civis. No mutirão, as mulheres das comunidades rurais do município e região têm acesso a documentos e serviços de vários órgãos, além de atividades culturais, cortes de cabelo e recreação para as crianças. A primeira edição foi realizada em agosto deste ano, no município de Conceição da Barra.

Serviço:

Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural

Data: 15/09 sexta-feira)

Local: distrito de Nestor Gomes (KM 41), São Mateus

Horário: 8h às 16h

Data: Dia 16/09 (sábado)

Local: Praça Amélia Boroto, bairro Sernamby, São Mateus

Horário: 8h às 16h

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Zu Coelho / Mayara Salles

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES