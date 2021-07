Detran|ES leva ações educativas para Pedro Canário e Conceição da Barra nesta semana

A semana começa com a equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) na estrada. O projeto “Detranzinho Itinerante” estará em Pedro Canário e Conceição da Barra, realizando abordagens educativas nas principais vias dos municípios até sábado (31).

Durante as ações, condutores que estiverem parados no semáforo, além de ciclistas e pedestres atravessando a faixa, serão abordados e receberão orientações sobre comportamento mais seguro no trânsito, com atenção especial para o perigo da mistura de bebida e direção e do aumento do uso de celular no trânsito.

A diretora técnica do Detran|ES, Édina de Almeida Poleto, salienta que as ações estão sendo realizadas em parceria com as prefeituras locais, Polícia Militar (PMES) e servidores dos Postos de Atendimento Veicular (PAVs). “O nosso trabalho é em conjunto. Acreditamos que, quando as ações são feitas assim, o desempenho e os resultados são ainda melhores. Os policiais já atuam diariamente nas vias dos municípios. Nós chegamos para nos unir a eles e aos municípios para auxiliar com as orientações educativas, nos colocando cada vez mais próximos à população com alertas de segurança”, reforça.

Detranzinho na sua cidade

Os municípios ou instituições que tiverem interesse em levar as ações de educação de trânsito do “Detranzinho Itinerante” para a população da cidade devem fazer a solicitação, por meio de oficio endereçado à Diretoria Técnica, pelo e-mail [email protected].

O ofício também poderá ser protocolado eletronicamente via e-Docs, ou presencial na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, em Vitória, ou em qualquer Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) ou Posto de Atendimento Veicular (PAV) no Estado.

Para obter outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (27) 3145-6701.

