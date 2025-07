Detran|ES leva ações educativas com foco na preservação da vida para Feira dos Municípios

Começou, nessa quinta-feira (03), mais uma edição da Feira dos Municípios (Femunes), o maior evento de promoção turística e cultural do Espírito Santo. E o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) marca presença, afinal, o órgão está nas 78 cidades capixabas. A feira vai até domingo (06), no Pavilhão de Carapina, na Serra, e está repleta de atrações para todos os gostos e públicos. A entrada é gratuita*.

Pensando nesse público diverso, o Detran|ES preparou dois espaços na Femunes: primeiro, um estande institucional, onde as pessoas podem se sentar, conversar e ter acesso a informações sobre o que é o órgão, o que ele faz e como usar os serviços ofertados da melhor maneira. Os agentes de trânsito do órgão também estão presentes. Eles fazem alertas sobre o perigo de misturar bebida e direção, apresentam aos participantes o etilômetro (bafômetro) e possibilitam que as pessoas realizem testes após o consumo de bombons de licor e enxaguante bucal, entre tantas outras atividades de educação em busca de um trânsito mais seguro.

No segundo estande, foi montada a “Cidade do Trânsito”. Um circuito onde os participantes podem interagir com diversas atividades, que, de modo lúdico, vão ensinar a quem desconhece e relembrar àqueles “esquecidinhos” sobre regras e obrigações no trânsito. São elas: preferência de circulação na via, como atravessar a faixa de pedestre corretamente, distância de segurança e limites de velocidade.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca a importância de fazer parte do evento. “Estamos presente em todos os municípios, nada mais justo que estarmos aqui. E toda a oportunidade que nossas equipes tiverem de fazer trabalhos em prol da segurança no trânsito será aproveitada. O Detran|ES não é apenas um órgão que realiza serviços de habilitação, registro e emplacamento de veículos. Cada vez mais reforçamos nossas ações em busca da preservação das vidas dos capixabas”, ressaltou.

“Desta forma, a Feira dos Municípios é uma vitrine para que a população desmistifique o que é o Detran e conheça a nossa equipe de educação e os agentes de trânsito. Por isso, convidamos os visitantes a passarem pelos estandes do Detran, a participarem das atividades e até mesmo fazer sugestões para podermos melhorar o nosso trabalho”, frisou Givaldo Vieira.

E muita gente passou pelo estande do Detran|ES no primeiro dia da Feira e pôde conhecer as atividades do Órgão. A estudante de pedagogia Ana Luiza Silva mora na Serra. Ela passou pelo espaço de Educação de Trânsito e disse que se surpreendeu positivamente com as atividades oferecidas pelo Detran|ES no estande. “Me surpreendi com a estrutura do evento e com o trabalho realizado pelo Detran. Nem sabia que faziam um trabalho tão legal assim. Educar sobre o trânsito é muito importante e fazer isso trazendo visual e linguagem para cada idade faz a diferença. Como futura profissional da educação, com certeza vou tentar trabalhar esse conteúdo com meus alunos”, contou.

O motorista Cristian Bernardes, de Cariacica, participou do circuito com os óculos que simulam sonolência e percebeu como o cansaço prejudica a direção e pode causar sinistros de trânsito. “Nossa! É uma sensação muito estranha e desconfortável. Se o motorista realmente estiver com sono não dirija, por favor. Porque a gente perde o senso de direção e reflexo. Foi bom passar pela experiência e, nesse caso, de modo seguro, para eu ter uma ideia de como seria em uma situação real”, disse.

A Talita Souza, da Serra, aproveitou para conhecer como funciona o teste do etilômetro. “Eu ainda não sou motorista, mas sempre tive a curiosidade de saber como funciona o bafômetro e aqui eu pude ver e testar. O equipamento é muito sensível e detecta o álcool no ar, fiquei impressionada”, falou.

*Estacionamento no valor de R$ 15,00.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ESZu Coelho / Fabricia Borges

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES