Detran|ES lança curso inédito para quem quer perder medo de dirigir

Se você tem medo de conduzir um veículo, esse curso do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) é para você. O órgão de trânsito abriu, nesta quarta-feira (09), as inscrições para a primeira turma do curso “Sem medo de dirigir”. Serão disponibilizadas 50 vagas e as pessoas interessadas devem se inscrever no site www.detran.es.gov.br.

O curso é gratuito e será realizado pela Escola Pública de Trânsito (EPT) entre os dias 05 e 14 de agosto, das 14h às 17h. As aulas serão no formato Ensino a Distância (EaD), ao vivo, e poderão ser feitas por pessoas de todo o Estado habilitadas ou não e que tenham interesse em superar seu medo de dirigir ou até mesmo de dar início ao processo de habilitação.

Durante o curso, serão abordadas questões psicológicas e gatilhos que podem representar bloqueios para essas pessoas, orientações de como trabalhar as emoções e enfrentar os medos do trânsito, exercícios práticos, além de informações relacionadas à segurança e à legislação de trânsito.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, reforça a importância da habilitação para a independência das pessoas. “Sabemos que dirigir facilita a locomoção, mas também é uma forma de liberdade de ir e vir ou transportar uma pessoa que precisa se deslocar até um atendimento médico, por exemplo, além de ser um impulso para conseguir um emprego que exija a habilitação. Nós convidamos para participarem do curso as pessoas que são habilitadas e que têm medo de dirigir por qualquer motivo e também aquelas que o medo as impede até mesmo de tirar a sua habilitação. Pela primeira vez, estamos oferecendo esse curso e esperamos que ele contribua para colocar motoristas mais seguros e conscientes nas vias, como já temos feito com os cursos de mecânica básica de carro e moto e de pilotagem de motocicletas”, destacou Vieira.

Disciplinas

O curso será feito em seis módulos com 3 horas de cada. As aulas serão do dia 05 a 14 de agosto, nas terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h. Os participantes poderão assistir de onde estiverem entrando na sala virtual do curso. As aulas ao vivo darão a oportunidade de os alunos interagirem e falarem sobre suas dificuldades.

As disciplinas serão ministradas pela terapeuta cognitiva comportamental Lívia Ferrão; o instrutor de trânsito Josenildo de Paula; o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato; e pela analista do executivo da Escola Pública de Trânsito do Detran|ES, Jéssica Dias Castilho.

Conheça os conteúdos das disciplinas do curso:

– Módulo I: Conhecendo o medo de dirigir, com a psicóloga Lívia Ferrão –identificação das causas do medo de dirigir, discussão sobre as reações físicas e emocionais associadas ao medo de dirigir, compartilhamento de casos,

exercícios práticos para ajudar os alunos a identificarem seus próprios medos e ansiedades;

– Módulo II: Direção defensiva, com o instrutor de trânsito Josenildo de Paula – Discussão sobre técnicas de direção defensiva, como, por exemplo, manter uma distância segura do veículo à frente, estar ciente do ambiente ao redor do veículo e manter uma velocidade adequada; estratégias para lidar com situações de risco específicas (por exemplo, como frear em uma curva, como evitar colisões traseiras);

– Módulo III: Legislação de trânsito, com o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato – Conceitos e definições, normas de circulação e conduta, Sistema Nacional de Trânsito, medidas administrativas e penalidades, dados a serem observados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e no Certificado de Licenciamento Anual (CLA), veículos, normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) aplicadas à mobilidade segura;

– Módulo IV: Mobilidade segura, com a analista do executivo da Escola Pública de Trânsito do Detran|ES, Jéssica Dias Castilho – definição de mobilidade segura, importância da mobilidade segura para a sociedade e para o meio ambiente, desafios atuais da mobilidade urbana e sua relação com a segurança, princípios da mobilidade segura, visão zero e hierarquia da segurança viária;

– Módulo V: Psicologia aplicada à segurança no trânsito, com a analista do executivo da Escola Pública de Trânsito do Detran|ES, Jéssica Dias Castilho – fatores psicológicos e comportamentais que influenciam a segurança no trânsito, como atenção, percepção, tomada de decisão e emoções; papel da psicologia na prevenção de acidentes relacionados ao uso de álcool, drogas, distração, fadiga e outras condições que afetam o comportamento do motorista;

– Módulo VI: Gerenciamento de ansiedade e estressa, com a psicóloga Lívia Ferrão – identificação dos gatilhos que causam ansiedade e estresse no trânsito, como trânsito congestionado, comportamentos agressivos de outros motoristas, atrasos, entre outros; sintomas físicos e emocionais que podem indicar ansiedade e estresse, como sudorese, tremores, taquicardia, irritabilidade, entre outros; estratégias para lidar com o trânsito congestionado, como rotas alternativas, horários de pico, entre outros; técnicas para lidar com comportamentos agressivos de outros motoristas, como evitar reações impulsivas e manter a calma; resolução de problemas e tomada de decisão para lidar com situações inesperadas no trânsito.

Serviço:

Curso “Sem medo de dirigir”

Vagas: 50 Inscrições: no site www.detran.es.gov.br (limitada ao número de vagas)

Aulas: dias 05, 06 e 07 e 12, 13 e 14 de agosto, das 14h às 17h, em formato EaD ao vivo.

