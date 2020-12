Detran|ES investe recursos de multas de trânsito em equipamentos para Polícia Militar

Visando a melhorar o policiamento ostensivo do trânsito e a garantir maior segurança aos capixabas nas vias urbanas, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em ação conjunta, realizou mais uma vez a entrega de equipamentos, nesta terça-feira (22), para a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Para a aquisição desses itens, foram investidos cerca de R$ 3 milhões provenientes de multas de trânsito.

Com a iniciativa, o Detran|ES atende também a uma das obrigatoriedades do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): a aplicação da receita de arrecadação com a cobrança de multas para fortalecer a fiscalização e o policiamento de trânsito. Este ano, o Detran|ES repassou para a Polícia Militar mais de R$ 7.300.000,00.

A entrega dos equipamentos foi realizada na Sede do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que fica no Parque Moscoso, em Vitória. A solenidade marcou o repasse oficial de 115 etilômetros passivos, 30 etilômetros convencionais, três radares móveis, nove drones, oito motocicletas 800 cilindradas e 32 motocicletas 300 cilindradas.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou a parceria como um importante auxílio para as ações voltadas à redução do número de acidentes e de conscientização das pessoas, bem como para a educação de trânsito.

“A proteção à vida dos capixabas no trânsito tem sido cada vez mais o foco do Detran|ES. Com o uso da verba obtida com a autuação de multas, priorizamos, também, nesta parceria com a Polícia Militar, a prevenção dos excessos no trânsito. Ou seja, o recurso vindo de erros cometidos nas vias é reinvestido para a prevenção e para um trânsito mais seguro”, afirma Givaldo Vieira.

Os equipamentos entregues serão utilizados nas ações de fiscalização e policiamento realizadas pela Polícia Militar em todo o Estado, com foco em veículos e condutores.

O tenente-coronel do BPtran, Glariston Fonseca, enalteceu a parceria com o Detran|ES e a importância dessa aquisição.

“O dia de hoje é de gratidão. Comprar na administração pública é uma tarefa complicada, que exige ética e muito trabalho. Agradeço a todos os envolvidos pelo suporte e ao comandante-geral, que compreendeu e abraçou desde o início as aquisições propostas, além da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o Detran|ES e o Governo do Estado. Do nosso ponto de vista, todas as mortes no trânsito são evitáveis. Para isso, temos que ter o investimento e a conscientização. Hoje, estamos recebendo equipamentos que nos levam a buscar resultados ainda mais favoráveis”, pontuou Fonseca.

Avanços

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou os avanços tecnológicos. “Nós avançamos muito. Estamos expandindo tudo e vamos avançar ainda mais, possibilitando que o próprio cidadão possa registrar a ocorrência de trânsito, sem vítima. Agradeço à dedicação de todos nos temas ligados ao trânsito. O Conselho Estadual vem debatendo e aprovando medidas que vêm para melhorar a nossa atividade. Esse investimento tem que ser celebrado e foi feito a muitas mãos: a do governador do Estado, Renato Casagrande, do comandante-geral da PM, Douglas Caus, do diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, e de outras tantas pessoas. O governador tem buscado essa transformação na Segurança Pública, mesmo em um ano muito difícil”, disse Ramalho.

O coronel e comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, comentou sobre as dificuldades enfrentadas neste período de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e destacou todos os esforços empregados para que o Espírito Santo seja referência na gestão do trânsito.

“Todo gestor sabe como o aumento de recursos é importante em nossas respostas. Esses recursos vão refletir em mais eficácia nas ações de trânsito em fiscalização e prevenção. O material será distribuído para todo o Estado e cabe destacar a parceria com o Detran|ES. São instrumentos modernos, com alta tecnologia. São radares, leitores de placas OCR, etilômetros, motocicletas, bases móveis e viaturas, que, aliados a guincho e pátio, em breve esperamos nos tornar referência nacional em gestão de trânsito”, enfatiza Caus.

