Detran|ES informa sobre funcionamento do órgão no Natal e Ano Novo

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa sobre o funcionamento das agências do Órgão em todo o Estado e da Sede Administrativa, em Vitória, neste fim de ano.

As unidades estarão fechadas nos dias 24, 25 e 26 de dezembro da próxima semana e nos dias 31 de dezembro, 1º e 02 de janeiro, na semana do Ano Novo, conforme previsto nos decretos nº 133-S/2025 e nº 2777-S/2025.

As unidades funcionarão normalmente nas segundas-feiras (22 e 29) e nas terças-feiras (23 e 30) nas próximas duas semanas.

O cidadão que precisar de atendimento presencial deve fazer o agendamento no site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, deve clicar no botão “Agendamento”, localizado no canto superior esquerdo do site, e será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login e selecionar a unidade, o serviço, dia e horário para atendimento.

As agências localizadas em imóveis nas dependências das Prefeituras seguirão o calendário de funcionamento da Administração municipal.

Serviços on-line

Os cidadãos que precisarem de algum procedimento do Detran|ES que pode ser feito de forma on-line têm a opção de entrar no site www.detran.es.gov.br e acessar um dos mais de 60 serviços digitais disponibilizados, mesmo no período em que as unidades estiverem fechadas.

É possível realizar os seguintes procedimentos diretamente no site: emitir boletos dos débitos do veículo para colocar a documentação em dia; imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e); consultar a pontuação da CNH; atualizar o endereço do condutor e do veículo e dar entrada em serviços de Renovação da CNH, bem como outros serviços nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações.

Acesse os serviços on-line da área de Habilitação

Acesse os serviços on-line da área de Veículos

Acesse os serviços on-line da área de Infrações

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Zu Coelho / Mayara Salles

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES