Detran|ES inaugura nova agência em Bom Jesus do Norte

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) entregou, na manhã desta quinta-feira (09), o novo Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Bom Jesus do Norte. A nova agência, que está localizada na avenida Major Bley, 45, Loja 2, no Centro do município, conta com um ambiente mais moderno para os servidores e usuários.

A agência realiza a coleta biométrica para processos de Habilitação e os condutores, proprietários de veículos e moradores de Bom Jesus do Norte poderão realizar serviços nas áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, como consultas, impressão de boleto, primeiro emplacamento, transferência, mudança de característica, segunda via de recibo, substituição de placa, recursos, entre outros.

O novo imóvel conta com um ambiente mais moderno, com dois guichês para atendimento, estrutura equipada com mobiliário seguindo o padrão atualizado do órgão e respeito integral às normas de acessibilidade. O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou que o órgão inaugurou, ao longo dos últimos anos, novas agências em todo o Estado e começa o ano com novas entregas.

“Acreditamos que a modernização das unidades do órgão é importante para oferecer mais qualidade para o atendimento dos cidadãos que precisam realizar serviços relacionados aos seus veículos e à carteira de habilitação, além de contar com uma melhor estrutura para os nossos servidores. O Detran|ES, em consonância com o Governo do Estado, tem trabalhado para melhorar a estrutura das agências em todo o Estado, com unidades modernas e mais acessíveis, como fizemos aqui em Bom Jesus do Norte, cidade que tem autoescolas, clínicas e outras empresas credenciadas ao Detran”, disse Givaldo Vieira.

Participaram também da solenidade o diretor de Habilitação, Veículos e Fiscalização do Detran|ES, Alexandre Quintino; o chefe do PAV de Bom Jesus do Norte, Lucas Loyo da Silva; o chefe da Ciretran de Guacuí, Juracy de Almeida Filho; o prefeito de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano; o vice-prefeito Marcos da Silva Bernardes; e vereadores do município, entre outras autoridades e pessoas ligadas aos serviços do órgão, como despachantes e representantes de Clínicas e Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Agendamento on-line

Para organizar o atendimento, as agências do Detran|ES em todo o Estado funcionam mediante agendamento prévio. O interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br. Logo após, o cidadão deverá clicar no botão Agendamento. Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão, onde deverá efetuar o login.

Se ainda não tem uma conta, será necessário realizar o cadastro. Com isso, todos os dados do cidadão serão inseridos no agendamento e o cidadão terá autonomia para agendar, mudar o horário e cancelar o atendimento. Além disso, o usuário do serviço terá acesso ao histórico dos últimos agendamentos realizados.

Confira o passo a passo de como fazer o agendamento:

Acesse o site www.detran.es.gov.br ; Clique no botão de Agendamento; Faça o login no portal Acesso Cidadão; Selecione a unidade em que deseja ser atendido, confira o endereço; Selecione a área/serviço para qual deseja atendimento; Selecione o dia e horário para atendimento e confirme; Feito isso, o sistema enviará um e-mail com a confirmação do agendamento. Esse comprovante deverá ser apresentado no dia do atendimento, podendo ser impresso ou digital (imagem no celular).

Aqueles que tiverem dificuldade para realizar o agendamento no site devem se dirigir à agência para que o servidor faça o agendamento no dia e horário disponíveis no sistema. Após fazer a marcação, o usuário deve se dirigir à unidade do Detran|ES na data e hora agendadas e apresentar o comprovante de agendamento no celular ou impresso, além da documentação necessária para o serviço.

Serviços on-line

O Detran|ES disponibiliza mais de 60 serviços on-line diretamente no site www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a unidade.

Acesse os serviços on-line da área de Habilitação

Acesse os serviços on-line da área de Veículos

Acesse os serviços on-line da área de Infrações

