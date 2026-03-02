Detran|ES abre inscrições para palestra ‘Prevenindo Crime de Trânsito’

Com o objetivo de prevenir sinistros de trânsito e preservar vidas, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) disponibilizará para o público geral a palestra “Prevenindo Crimes de Trânsito”. Será no dia 26 de março, às 14h, no auditório da Sede do Detran|ES, em Vitória. As inscrições podem ser feitas entre esta segunda-feira (02) e a sexta-feira (06) no site www.detran.es.gov.br.

Os participantes poderão conhecer a análise de casos reais de sinistros de trânsito ocorridos na Grande Vitória e investigados na Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), entendendo sua dinâmica para evitar que aconteçam novamente. O objetivo principal é prevenir sinistros de trânsito e promover a conscientização e educação para um trânsito mais seguro. Também serão feitas dinâmicas interativas, com demonstração de óculos da embriaguez, etilômetro, entre outras.

A palestra faz parte das ações do Projeto Salvando Vidas no Trânsito, programa permanente da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) coordenado pela Divisão Especializada de Delitos de Trânsito, e será ministrada pela Oficial Investigadora de Polícia Yasmin Ricas Saldanha Bermond, que há dez anos atua na unidade e coordena a Seção de Projetos Educacionais.

O conteúdo da palestra será transmitido utilizando uma linguagem simples, apropriada ao público-alvo, baseada na Comunicação Não Violenta (CNV), buscando o entendimento do trânsito como espaço de convivência e que a segurança nas vias depende das escolhas de seus usuários.

Serviço:

Palestra “Prevenindo Crimes de Trânsito”

Inscrições: de 02 a 06 de março no banner no site www.detran.es.gov.br

Vagas: 100 (público geral)

Data: 26 de março

Hora: 14h

Local: Auditório da Sede do Detran|ES, 3º andar – Avenida Fernando Ferrai, 1080 Ed. América Centro Empresarial – Torre Sul – Mata da Praia, Vitória

Palestrante: Oficial Investigadora de Polícia Yasmin Ricas Saldanha Bermond

