Detran|ES abre inscrições para curso de mecânica básica para mulheres

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) acredita na educação como pilar para a segurança no trânsito e, para reforçar este conceito, oferece cursos de mecânica básica para as mulheres residentes na Grande Vitória neste mês. Para participar, basta se inscrever no site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br), entre esta segunda-feira (24) até as 23h59 de quarta-feira (26). Inscreva-se aqui.

A formação acontecerá nos dias 12 de março, com foco em mecânica básica de moto, e 13 de março, para mecânica de carro, no Detranzinho, atrás do Vitória Apart Hospital, na Rua Sebastião Rodrigues Miranda, n.º 49, Boa Vista II, Serra.

Serão 60 vagas para cada tipo de veículo para mulheres habilitadas na categoria desejada. O curso é dividido em duas etapas. Entre 8h e 12h, será ministrada a parte teórica da disciplina. Em seguida, das 13h às 17h, a aula será prática com foco no manuseio dos veículos.

O foco das aulas é proporcionar conhecimento para que as alunas tenham autonomia de resolver problemas comuns que, eventualmente, podem aparecer nos veículos, seja carro ou moto, além de compreender os principais sinais que o automóvel apresenta, como, por exemplo, os indicadores no painel de instrumentos. Também permite que as participantes adquiram noções básicas de motor, freios e fluidos, de quando o veículo precisa de alinhamento e balanceamento, incluindo dicas de condução econômica e cuidados do dia a dia.

Ao realizar a inscrição, é preciso ficar atendo aos meios de contato, pois o Detran acionará o inscrito por e-mail. Logo, é de responsabilidade da pessoa inscrita acompanhá-lo. A lista com o nome dos selecionados será disponibilizada no site do órgão (https://detran.es.gov.br/), após o preenchimento das vagas. Portanto, é de extrema importância que o selecionado compareça nos dias do curso para que a vaga não seja perdida, tendo em vista que o número de participantes é limitado.

Ao final do curso, as alunas aprovadas com 100% de aproveitamento receberão por e-mail certificado de participação no curso de Mecânica básica de moto e carro para as mulheres.

O órgão conta com o apoio das empresas “Centauro Auto Center” e “Moto Vena”, para oferecer de forma gratuita o curso para as mulheres.

Serviço:

Datas de realização:

Curso de Mecânica Básica (moto): 12 de março de 2025

Curso de Mecânica Básica (carro): 13 de março de 2025

Hora:

Das 8h às 12h – parte teórica

Das 13h às 17h – parte prática

Período de inscrições:

Do dia 24/02/2025 até as 23h59 do dia 26/02/2025

https://externo.detran.es.gov.br/mecanicabasicagv

Local:

No Detranzinho, atrás do Vitória Apart Hospital, Rua Sebastião Rodrigues Miranda, n.º 49, Boa Vista II – Serra/ES

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Leonardo Quarto / Zu Coelho / Fabricia Borges

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES