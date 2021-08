Detran-SP atinge 80% da capacidade de  atendimento e reduz fila pela CNH

Divulgação CNH Digital: Muitos motoristas a têm mesmo sem a obrigatoriedade, devido a algumas vantagens

A partir de agora, os Centros de Formações de Condutores (CFCs) credenciados pelo Detran-SP podem atuar com 80% da capacidade total permitida para aplicação de exames práticos e teóricos e aulas teóricas, seguindo todos os critérios estabelecidos no Plano SP , do Governo de São Paulo.

Com a demanda acumulada por conta da pandemia, mais de 64 mil alunos serão beneficiados na capital, Grande São Paulo, interior e litoral paulista. Os agendamentos são realizados pelos CFCs pelo sistema E-CNH .

Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran-SP e Magnelson Carlos de Souza, presidente da Sindautoescola.SP, anunciaram a novidade. O Detran-SP reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras , disponibilização de álcool gel, espaçamento entre as carteiras e cadeiras escolares e higienização geral. As empresas também serão orientadas a manter portas e janelas abertas e as salas higienizadas ao final das aulas.

Além das aulas teóricas presenciais, o Detran-SP disponibiliza também as aulas remotas na modalidade EAD. Desde a implantação, em julho de 2020, mais de 330 mil candidatos à primeira habilitação já foram beneficiados pelo novo sistema.

Provas teóricas na capital

O agendamento da prova para conseguir a CNH pode ser feito por meio do site do Detran-SP

Mesmo com a ampliação na capacidade de atendimento para os CFCs , o Detran-SP, em parceria com o Poupatempo, continua aplicando o teste teórico de habilitação na capital.

Atualmente os exames acontecem nas cinco unidades do Poupatempo na capital (Lapa, Itaquera, Sé, Santo Amaro e Cidade Ademar) e na CDHU(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), localizada no Centro de São Paulo.

O agendamento é feito de forma muito simples: basta acessar o site do Poupatempo ou diretamente no site do Detran-SP . Para o exame ser realizado é necessário que todas as aulas teóricas estejam concluídas, o certificado do curso emitido, além da taxa de agendamento quitada.