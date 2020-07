Detran estuda retomada da prova prática da CNH em SP

Divulgação CNH Digital: Muitos motoristas a têm mesmo sem a obrigatoriedade, devido a algumas vantagens

O Detran.SP anuncia que deve retomar nos próximos dias os agendamentos para a realização dos exames práticos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensos desde março por conta da pandemia do novo coronavírus.

No final de junho, o departamento de trânsito de São Paulo já havia autorizado o retorno das atividades dos Centros de Formação de Condutores nos municípios que estão classificados a partir da fase 2 (laranja) do plano de retomada da economia.

O protocolo de reabertura inclui lições teóricas por videoconferência e aulas práticas com um aluno por carro, higienização do veículo antes e após cada uso e a proibição do uso do ar-condicionado.

Em nota, o Detran.SP destaca que ainda não há previsão para a abertura de novos processos de habilitação. Nesta primeira fase, o objetivo é atender a fila de 50 mil pessoas (que além da 1ª habilitação inclui trocas de categoria, reabilitação e CNH PCD) cujos processos foram interrompidos por conta da pandemia.

De qualquer maneira, quem já deu entrada no processo de obtenção da CNH mas ainda não conseguiu realizar os exames teóricos ou práticos, não precisa se preocupar. Em março, o Contran estendeu de 12 para 18 meses o prazo máximo para a conclusão dos processo de habilitação em aberto.

CNH definitiva

Já os motoristas liberados para trocar a Permissão para Dirigir pela CNH Definitiva podem fazer esse pedido pela internet, no site do Detran, e baixar a versão digital do documento, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

No caso de documentos já emitidos mas que ficaram retidos por conta da pandemia, será feito um mutirão pelos Correios a partir do dia 20 e também a entrega agendada nas unidades do Detran em drive-thrus , o que está previsto para acontecer a partir do dia 22.

Vale destacar que para obter a CNH Definitiva o condutor não pode cometido infração de natureza gravíssima (7 pontos), grave (5 pontos) ou mais de uma média (4 pontos) no período de 1 ano.