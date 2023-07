Detran alerta para início do licenciamento anual obrigatório em SP

Azerbaijan Stockers por Freepik Arquivo:carro

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que a partir de amanhã, 1º de julho, terá início o licenciamento anual obrigatório para os veículos registrados no estado em 2023. O cronograma estabelecido pelo órgão segue de acordo com o último dígito da placa de identificação do veículo.

Os proprietários de veículos com placas terminadas em 1 e 2 devem regularizar o licenciamento deste ano até o dia 31 de julho. Esta regra não se aplica aos proprietários de caminhões e caminhões-trator, cujo calendário de licenciamento anual tem início em setembro. Confira o calendário completo abaixo.

O processo de licenciamento é realizado de forma totalmente online, eliminando a necessidade de deslocamento até uma unidade de atendimento do Detran-SP ou Poupatempo para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento obrigatório para a circulação do veículo. O valor da taxa para licenciar o veículo é de R$ 155,23, independentemente do tipo de veículo.

Aqueles que não regularizarem o documento dentro do prazo estabelecido estarão sujeitos a penalidades, como uma infração gravíssima, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa no valor de R$ 293,47 e remoção do veículo para o pátio.

Procedimento para o licenciamento

Para realizar o licenciamento do veículo, é necessário informar o número do Renavam e efetuar o pagamento dos débitos do veículo, como IPVA, multas pendentes e a taxa de licenciamento. O pagamento pode ser feito por meio de internet banking, aplicativo bancário ou caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal), bem como nas Lotéricas.

Após quitar a taxa de licenciamento e os débitos do veículo, o serviço será processado automaticamente, e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo eletrônico (CRLV-e) estará disponível para download no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas. O CRLV-e também pode ser obtido no portal do Detran-SP, no Poupatempo, no aplicativo “CDT – Carteira Digital de Trânsito” do Governo Federal ou no portal de serviços da SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito). A impressão deve ser feita em uma folha A4 branca.

Licenciamento antecipado: mais de 6,2 milhões de documentos regularizados

No período de janeiro a maio deste ano, foi disponibilizado o licenciamento antecipado em São Paulo, independentemente do final da placa do veículo. Seguindo o cronograma estabelecido pelo Detran-SP, o licenciamento antecipado foi uma opção para os proprietários de veículos em São Paulo. Entre janeiro e maio deste ano, mais de 6,2 milhões de documentos foram regularizados eletronicamente para o exercício de 2023.

A cidade de São Paulo liderou o ranking de licenciamentos concluídos nos primeiros cinco meses do ano, com um total de 4,4 milhões de documentos emitidos. Em seguida, destacam-se Campinas (543.643), Guarulhos (456.567), São Bernardo do Campo (359.867) e Ribeirão Preto (368.824).

Fonte: Nacional