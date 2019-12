Detox pós-Natal: confira cardápio de 5 dias para desinchar até o Ano Novo

A mesa farta da ceia (e do almoço) de Natal é um momento para “chutar o balde” e extravazar na “comilança”. Porém, o excesso de comidas cheias de carboidratos, açúcares e gordura pode ter um efeito negativo na sua pele.

“Há um impacto direto da alimentação na pele que, por conta dos abusos do Natal, tende a ficar mais oleosa, desidratada, opaca e com aparecimento de acne, olheiras e inchaço”, afirma Paola Pomerantzeff, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

“Assim como você já deve ter ouvido falar sobre uma desintoxicação para o seu corpo, a mesma dica também se aplica ao seu regime de cuidados com a pele”, acrescenta a médica. Mas, calma, não é nada de outro mundo! Ela explica abaixo o que você precisa fazer:

1. Faça uma boa limpeza

Seu primeiro passo é investir em um produto adequado para a limpeza e desintoxicação da pele. Uma boa dica é investir no cleasing oil . “Ele é um produto que possui uma combinação de óleos na sua composição. Nasceu no oriente. As asiáticas, principalmente as sul-coreanas, não vivem sem. É a mais nova moda quando o assunto é limpeza da pele”, diz Paola.

“Os óleos de limpeza se misturam com as impurezas, partículas de poluição, maquiagem e até a oleosidade existentes na nossa pele, se ligam a eles e os levam embora. O cleasing oil limpa a pele sem agressão, sem que haja a retirada do manto lipídico normal da pele (como ocorre com sabonetes comuns)”, afirma a médica.

Quando o sabonete ou tônico usado é muito adstringente, esse sebo natural da pele é retirado e pode ocorrer um “rebote” – quando a pele produz mais oleosidade para tentar compensar essa perda. “Pessoas com pele oleosa podem usar o cleasing oil, porém, um dermatologista deve avaliar qual o melhor método de limpeza para você”, acrescenta.

2. Remova as células mortas



Em seguida, é hora de dar vida à pele removendo as células mortas. “O uso de um esfoliante não só aumentará os benefícios da limpeza, como também irá permitir maior eficácia do hidratante que virá a seguir”, afirma a dermatologista. Os esfoliantes naturais, à base de sementes, podem ser indicados, mas peles mais oleosas ou com excesso de queratina podem se beneficiar também dos ácidos como o glicólico e lático.

3. Aposte no sérum

Para devolver a vitalidade, o sérum pode ajudar. Isso porque esse líquido altamente concentrado possui ativos que conseguem penetrar em camadas mais profundas da pele, ajudando a melhorar a hidratação. “Na formulação, além do ácido hialurônico, as vitaminas C e E, resveratrol e outros antioxidantes podem ser incorporados para conferir mais vitalidade à pele”, diz a médica.

4. Lembre-se das máscaras

Enquanto uma máscara de argila ou carvão ativado pode melhorar a oleosidade, as máscaras que são hidratantes, com ingredientes suavizantes, podem hidratar e aumentar o viço da pele. “Essas máscaras conseguem hidratar por oclusão e isso potencializa o tratamento a que ela se propõe”, diz. Vale lembrar que máscaras possuem efeito transitório.

5. Volte à rotina dos bons hábitos

Não prolongue os excessos das festividades: reduza as bebidas, as comidas gordurosas e busque opções mais saudáveis na alimentação. “Invista nas folhas verdes, gengibre, alimentos integrais e frutas. Da mesma forma, retome as horas de sono, evite o cigarro e, principalmente, cuide muito bem da sua pele na hora de se expor ao sol. Use filtro solar com FPS 30 no mínimo e reaplique sempre o protetor”, finaliza a médica.