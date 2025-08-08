Connect with us

“Detox” de homem? O que é e como lidar com o heteropessimismo

O heteropessimismo, sentimento de frustração e decepção com relacionamentos heterossexuais por parte das mulheres, tem impactado as relações

Mulheres heterossexuais vivem uma crise silenciosa sobre se relacionar com homens da mesma orientação sexual. Muitas delas perceberam que, embora possam namorar, amar, casar e ter filhos com eles, nem sempre gostam tanto assim das atitudes e comportamentos dos parceiros. Não à toa, o sentimento ganhou até um nome: heteropessimismo.

Cunhado pela escritora americana Asa Seresin em um artigo de 2019 para site The New Inquiry, o heteropessimismo “consiste em desfiliações performativas com a heterossexualidade, geralmente expressas na forma de arrependimento, constrangimento ou desesperança em relação à experiência heterossexual”.

A psicóloga Luciana Bricci aponta que o heteropessimismo é um termo que se refere ao sentimento de desilusão, ceticismo ou desconfiança generalizada em relação aos homens, especialmente no contexto de relacionamentos afetivos.

O heteropessimismo, de acordo com a expert, pode ser compreendido como resultado de crenças centrais negativas e esquemas cognitivos disfuncionais, que se formam a partir de experiências de rejeição, abandono, traição ou violência emocional.

É possível reverter o heteropessismo?

A psicóloga especialista em relacionamentos Gabriela Medeiros comenta que o heteropessimismo vem de um cansaço coletivo, bem como da repetição de histórias e narrativas frustrantes ao lado de homens — seja pela forma como eles lidam com a relação, seja pela maneira como tratam as mulheres ou, ainda, como interpretam as diferenças de gênero. Não sobram razões para que o heteropessimismo encontre terreno e força no imaginário e nas vivências femininas.

“Não acredito que o heteropessimismo deva ser ‘revertido’, pois o enxergo como um avanço cultural. Ele é um sinal de que as mulheres estão questionando seu papel social e rejeitando dinâmicas que, antes, aceitavam por pressão ou convenção”, pontua a Gabriela.

Luciana, por sua vez, acrescenta que o heteropessimismo não é algo a ser revertido com otimismo ingênuo ou pensamento positivo superficial. “Ele precisa ser acolhido, compreendido e integrado — como defesa legítima de alguém que aprendeu a se proteger do amor por ter sido ferida por ele.”

O heteropessimismo, defendem as especialistas, não é frescura, exagero ou drama. “Ele é um reflexo de vivências dolorosas que, quando não elaboradas, tornam-se muros emocionais. Também pode ser o ponto de partida para um processo de cura”, reforça Luciana.

Gabriela também comenta que a romantização do amor heterossexual tradicional tem contribuído para o sofrimento psíquico de mulheres, resultando em ansiedade, depressão e baixa autoestima.

Historicamente, espera-se das parceiras um conjunto de comportamentos e sacrifícios que raramente são exigidos dos homens. Se a ideia é entender esse sentimento e quiçá superá-lo, o ideal é sempre investir no diálogo, ser transparente com os próprios desejos e, se possível, fazer análise ou terapia.

