Detento é encontrado enterrado perto de horta em presídio do ES

Um detento foi encontrado enterrado a cerca de 500 metros de uma horta, localizada no Complexo Prisional de Xuri, em Vila Velha. O corpo do detento do regime semiaberto foi encontrado neste sábado (05). As informações são da Folha Vitória.

Segundo informações da Secretaria da Justiça (Sejus), o corpo foi localizado com a ajuda de uma equipe com Cães farejadores do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), a equipe K9, especializada em detecção de cadáver.

Por meio da nota, a secretaria também informou que, há informações de que a vítima é um interno que estava evadido do sistema desde o dia 20 de janeiro de 2025.

O órgão também afirmou que a Polícia Civil também foi acionada e vai investigar o caso.