Detalhes do novo Honda City hatch são revelados em vazamento

Reprodução/Indian Autos Blog Honda City hatch terá motor turbo de 120 cv de potência e transmissão automática do tipo CVT

O Honda City hatchback foi visto em testes na Tailândia no começo do ano, mas a camuflagem pesada não permitiu conhecer muito de seu design. Agora, o modelo surge pela primeira vez em um vazamento na internet, publicado pelo site Indian Autos Blog.

A dianteira segue a mesma linguagem visual do Honda City renovado que já é vendido na Ásia, com faróis em LED e grade frontal cromada. A traseira chama atenção, por lembrar bastante do Fiat Argo brasileiro, com lanternas que invadem a tampa do porta-malas. A versão hatch também terá seis airbags, ar-condicionado digital, piloto automático, central multimídia de oito polegadas.

Divulgação A dianteira do novo Honda City hatch será a mesma do sedã, mostrado na imagem acima

Segundo a imprensa tailandesa, o City hatch terá três versões com motor 1.0 turbo de três cilindros, desenvolvendo 120 cv de potência e 17 kgfm de torque. O câmbio será automático do tipo CVT, assim como o sedã, com opção de trocas de marcha pelas aletas atrás do volante multifuncional.

Até o momento, o Honda City hatchback foi confirmado apenas na Tailândia, mas deverá chegar em breve nos mercados em que a fabricante japonesa já disponibiliza a nova geração do sedã, como a Índia. No Brasil, o sedã deverá chegar apenas em 2021, com produção em Sumaré (SP), ao lado de Civic e HR-V. No Brasil, o City hatch deverá se tornar o carro mais em conta da marca, entre o fim do ano que vem e o início de 2022.

Será que vem?

Divulgação O novo Honda Brio foi registrado no Brasil no ano passado, mas seu lançamento é improvável

Apesar do preço compatível com os hatches compactos do mercado brasileiro, a Honda não entende que o Fit é concorrente direto de Chevrolet Onix , Fiat Argo e Toyota Yaris . O posicionamento fica bem claro nos dados da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos), onde a fabricante japonesa enquadra o Fit como “minivan”. Será do City hatch a missão de enfrentar os hatches compactos no Brasil.

Logo, há uma lacuna de mercado que permite o lançamento de um hatchback da Honda no Brasil. Um dos candidatos é o Brio , modelo compacto que já foi registrado pela fabricante no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) em 2019.

Pelas proporções, ele seria um rival para os subcompactos Fiat Mobi e VW Up!, cujas vendas estão em baixa no País. Portanto, o Brio continua longe do Brasil, onde o modelo de entrada da Honda deverá ser o City hatch.

Fonte: Indian Autos Blog