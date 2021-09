Reprodução: Alto Astral Desvendando o Mapa Astral: tudo sobre o signo de Áries

Nossa série semanal Desvendando o Mapa Astral já abordou planetas, casas, paraíso e inferno astral, meio e fundo do céu, os quatro elementos, entre outros assuntos. Agora, você já consegue compreender muitos detalhes do seu Mapa Astral e interpretá-lo de maneira básica! Por isso, hoje daremos início a uma segunda fase: a dos doze signos do Zodíaco ! A cada semana, você conhecerá tudo sobre um dos signos, incluindo suas qualidades, defeitos, planeta regente, elemento e muitas outras características.

Seguindo a ordem cronológica astrológica, iniciamos com Áries, a cabeça do Zodíaco! É chegada a vez dos impulsivos, pioneiros, corajosos e apressados. O signo representa novos inícios, muita coragem e bastante vontade em inovar. Vamos conhecê-lo?

“Áries: é ter punhos cerrados de teimosia. É dar um gancho de direita na vida quando ela te derruba. É a própria chama da fogueira na alma”. (João Doederlein)

Áries é o primeiro signo do Zodíaco (Foto: Shutterstock)

Data: 21 de março a 20 de abril

Elemento: Fogo

Casa do Mapa Astral: 1

Planeta: Marte

Qualidades: coragem, iniciativa, pioneirismo e vontade

Defeitos: impulsividade, teimosia, pressa, impaciência, tendência a brigar

Inferno Astral: Peixes (20/2 a 20/3)

Você viu?

Paraíso Astral: Leão (22/7 a 22/8)

Numerologia: 1 e 9

Pedras: granada, pirita e rodonita

Saúde: atente-se às dores de cabeça e febres, e tome cuidado com os exercícios bruscos que faz para aliviar a tensão — respeite seus limites!

No amor: se joga de cabeça nas paixões, sem medo, mas pode acabar cansando da rotina.

No trabalho: tem espirito de liderança, é legal com a equipe e sua vontade e disposição podem render bons frutos.

Nas finanças: seu anseio por viver faz com que seja um pouco consumista e goste de ostentar. Além disso, pode ganhar dinheiro facilmente com seu espírito empreendedor!

Áries no Mapa Astral: relacione a área de sua vida representada pela casa com os principais aspectos do signo. Lembre de fazer uma leitura também dos planetas que aparecem nela e de Marte (regente de Áries). De modo geral, esse setor será onde você deposita coragem, novos inícios, impulso e força. Foque sempre nas vibrações mais altas do signo e tome cuidado com as mais baixas, como a pressa, o impulso e os nervos.

Outras matérias da série “Desvendando o Mapa Astral”

Desvendando o Mapa Astral: conheça o planeta de cada signo

Desvendando o Mapa Astral: a Lua fala sobre as emoções

Desvendando o Mapa Astral: o ascendente fala sobre como você se mostra para o mundo

Consultoria: João Bidu