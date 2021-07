Reprodução: Alto Astral Desvendando o Mapa Astral: o Sol fala sobre sua personalidade

Mesmo aqueles que não conhecem ou não gostam de astrologia, provavelmente, sabem dizer a qual signo pertencem. Isso acontece porque a forma astrológica mais genérica é o signo determinado pela nossa data de nascimento.

Independentemente da interpretação do Mapa Astral, por exemplo, sabemos que quem nasce em 05 de outubro é libriano, em 10 de novembro escorpiano e por aí vai. Sendo assim, o hábito mais comum para ficar por dentro das previsões é conferir seu horóscopo diário, semanal ou mensal, publicado em jornais, sites e revistas.

Embora seja muito amplo dizer que todos os arianos passarão pelas mesmas experiências em determinado tempo, o signo solar , de fato, é uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. Que tal entender por quê?

Então, vamos do começo! Analisar seu Mapa Astral Natal é essencial para se aprofundar no estudo da astrologia e no autoconhecimento, mas o signo solar não necessariamente precisará desse desenho no primeiro momento. Por agora, a hora de seu nascimento não traz muita alteração, afinal, seu signo continuará sendo o mesmo. Basta saber dia e mês, ok?

A posição do Sol em seu Mapa definirá seu signo solar , ou seja, é onde o Sol estava no momento de seu nascimento. Aquelas datas básicas de signos, sabe? E a partir daí, buscamos entender a influência do astro em cada um dos 12 signos para entender melhor os aspectos principais de nossa personalidade.

O Sol é regente de Leão , portanto, fala muito sobre ego, “eu pessoal” . Assim, ele mostrará muito sobre a forma que você é, suas qualidades e defeitos . É claro que apenas isso não é o suficiente para grandes descobertas, mas já explica muitas características, manias e atitudes.

Confira abaixo as características dominantes de cada signo solar e, caso tenha dúvida sobre o seu, verifique as datas, ok?

O astro Sol – Shutterstock

Áries (de 21 de março a 20 de abril)

Os arianos costumam ser impulsivos, corajosos e pioneiros. Não há procrastinação por aqui, viu? Os nativos desse signo gostam de ação, de pôr em prática. Por essa razão, Áries pode abrigar grandes empreendedores! O Zodíaco te parabeniza pela coragem e vontade, mas pede cuidado com os impulsos e nervosismo, ok?

Touro (de 21 de abril a 20 de maio)

Taurinos prezam pela estabilidade e determinação, sendo ainda atraídos pela beleza, afinal, seu regente é Vênus. Com um grande apresso por bens materiais caros e belos, o signo precisa tomar cuidado com o materialismo e a possessividade. Os nativos são bons de garfo e podem ser um pouco teimosos!

Gêmeos (de 21 de maio a 20 de junho)

Não culpe o geminiano por falar sem parar, ok? O signo é sociável, comunicativo e curioso. Além disso, é regido por Mercúrio, o planeta da comunicação. Cuidado para não falar demais e acabar se dispersando ou parecendo superficial!

Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)

O signo mais sentimental do Zodíaco traz um aspecto maternal em suas relações, gostando sempre de cuidar daqueles que ama e tendo um grande apresso pela família. Essa dedicação é admirável, mas não deve causar dependência emocional nem um apego exagerado. Não esqueça de si mesmo!

Você viu?

Leão (de 23 de julho a 22 de agosto)

Ter o Sol em Leão é como estar em casa, visto que o astro rege esse signo naturalmente. Com as vibrações ainda mais potencializadas, os leoninos são vaidosos, confiantes, criativos e generosos. Mas é preciso zelar bastante pelas energias mais altas desse signo para não se tornar egoísta, egocêntrico e dominador.

Virgem (de 23 de agosto a 22 de setembro)

Não existe bagunça nas casas dos virginianos! Os nativos desse signo prezam pela organização e perfeccionismo, mantendo tudo arrumado. Além disso, são pessoas práticas e muito eficientes na hora de desempenhar tarefas. Tudo isso é muito bom, mas não em excesso. Não deixe esses hábitos interferirem na sua rotina, tente relaxar e não exija demais nem de si mesmo, nem dos outros. Cuidado com as (auto)críticas!

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Os librianos são calmos, diplomáticos e fazem de tudo para manter a paz. O símbolo do signo, a balança, já sugere o equilíbrio de seus nativos diante de desafios. Mas esses dois lados da moeda podem acabar gerando uma indecisão típica de libra! Saber tomar decisões firmes é imprescindível em alguns momentos, viu? Além disso, há um grande apreço por aquilo que é belo.

Escorpião (de 23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpião mostra que é chegada a hora de olhar para dentro, refletir e buscar, sobretudo, o autoconhecimento. No entanto, esse poder intenso, curador e transformador pode ser interrompido se o nativo seguir em direção das vibrações mais baixas, como vinganças, possessividade, ciúme e auto-destruição. Use a intensidade para evoluir!

Sagitário (de 22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitarianos gostam de pensar fora da caixa, manter a mente aberta e prezam acima de tudo a liberdade de viver. A expansividade, otimismo e o espírito aventureiro mostram o lado bom do signo, mas avisam também sobre suas energias mais baixas: irresponsabilidade e excessos. Tudo na medida sempre, ok?

Capricórnio (de 22 de dezembro a 20 de janeiro)

Com os pés bem firmes no chão, os capricornianos focam 100% na realidade e são convencionais, tradicionais e sérios. Embora a responsabilidade e o trabalho sejam dois itens de extrema importância, não se feche para o restante do mundo e cuidado para não exagerar na economia do dinheiro!

Aquário (de 21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os aquarianos são idealistas, super ligados em tecnologia e defendem suas causas com originalidade e determinação. Esse lado revolucionário deveria estar presente em todos nós, não é mesmo? Mas, como sempre aconselhamos: cuidado com os excessos! Não seja rebelde e, pelo menos às vezes, abra mão de tanta racionalidade.

Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)

No mundo dos sonhos, não tenha dúvida que a maior parte da população é pisciana! Os nativos desse signo são extremamente sensíveis, sonhadores e têm uma forte ligação com a espiritualidade. Embora sensibilidade e leveza tornem a vida mais fácil, é preciso manter os pés no chão em alguns momentos, né? Sendo assim, cuide do seu emocional e imponha um limite para não acabar buscando fugas da realidade na fantasia.