Desvendando o Mapa Astral: o ascendente fala sobre como você se mostra para o mundo

Como o nome já diz, o signo ascendente é aquele que ascendia, ou seja, estava subindo no céu exatamente no momento em que você nasceu. Ele é o signo que aparece na casa 1 do Mapa Astral Natal , a casa do “eu”. Além de ser um complemento para o signo solar , o ascendente também define a forma como você se mostra para o mundo e como as pessoas te enxergam.

Sendo assim, se você tem Áries como ascendente, por exemplo, podem te ver como alguém mais impulsivo, super corajoso e bastante enérgico. Já se tem Touro , pode agir com bastante teimosia, gostar bastante de comer, entre outras características.

Apesar de ser necessária uma interpretação completa do Mapa Astral para entender aspectos mais específicos da personalidade, pode-se dizer que a fusão entre seu signo solar e ascendente já entrega muito sobre você!

Confira abaixo as principais características de cada um dos doze signos do Zodíaco e entenda a influência do seu signo ascendente na sua vida!

Áries: Impulsividade, coragem, energia, pioneirismo e nervosismo.

Touro: Estabilidade, determinação, teimosia, materialismo e possessividade.

Gêmeos: Comunicatividade, sociabilidade, curiosidade, superficialidade e fala em excesso.

Câncer: Sentimental, maternal, protetor, emocionalmente dependente e apego ao passado.

Leão: Autoconfiança, vaidade, generosidade, egocentrismo e arrogância.

Virgem: Organização, perfeccionismo, detalhismo, dedicação e críticas em excesso.

Libra: Diplomacia, justiça, equilíbrio, indecisão e romantismo.

Escorpião: Intensidade, cura, transformação, possessividade, vingança.

Sagitário: Liberdade, aventura, otimismo, irresponsabilidade e sinceridade.

Capricórnio: Responsabilidade, ambição, trabalho, avareza e rigidez nos relacionamentos.

Aquário: Idealismo, originalidade, criatividade, rebeldia e racionalidade.

Peixes: Sensibilidade, espiritualidade, fantasia, dificuldade em manter os pés no chão e fuga da realidade.

Fonte: João Bidu