Desvendando o Mapa Astral: descubra seu paraíso e inferno astral

Quando você faz seu Mapa Astral Natal, descobre que todos os signos do Zodíaco influenciam sua vida, cada um de modo diferente. Assim, alguns deles conseguem promover uma influência mais positiva, atraindo sorte, alegria e prosperidade. Essa fase próspera é conhecida como paraíso astral . Dessa forma, se o seu paraíso astral for Peixes, por exemplo, sempre que estivermos no período desse signo (19 de fevereiro à 20 de março) você terá dias melhores, mais felizes e tranquilos.

Entretanto, o inverso também é verdadeiro: assim como há signos que propagam influencias melhores, haverá aqueles que te emanarão energias nem tão boas, trazendo obstáculos, adversidades e até mesmo alguns sentimentos mais baixos, como a tristeza. Essa fase difícil é conhecida como inferno astral . Diferente do paraíso, o inferno astral é sempre o signo que antecede o seu. Portanto, cerca de um mês antes do sol entrar no seu signo, você poderá viver esse período de energias mais pesadas. Quem for de Escorpião, por exemplo, enfrentará seu inferno astral durante a regência de Libra (23 de setembro à 22 de outubro).

Descubra o paraíso e o inferno astral dos signos!

Áries

Paraíso: Leão trará carisma, sedução e magnetismo para você.

Inferno: Peixes faz com que você odeie a ideia de fugir dos seus problemas ou se vitimizar.

Touro

Paraíso: Virgem promoverá seu planejamento e atenção aos detalhes.

Inferno: Áries faz com que você queira ficar longe de pessoas impulsivas e tudo que fuja do seu controle.

Gêmeos

Paraíso: Libra reforça sua simpatia, charme e seu lado encantador no amor

Inferno: Touro indica que você poderá ter problemas financeiros por não controlar os gastos

Câncer

Paraíso: Escorpião de te presenteia com mistério e sensualidade na hora da conquista

Inferno: Gêmeos é responsável pelo seu medo de mudanças, o que faz com que você se apegue tanto ao que tem

Leão

Paraíso: Sagitário promove otimismo e empolgação em suas relações pessoais.

Inferno: Câncer causa em você um incômodo com carência em excesso e inseguranças.

Virgem

Paraíso: Capricórnio te faz ter segurança e não permite que você corra riscos.

Inferno: Leão é o responsável por você não suportar pessoas arrogantes e mandonas.

Libra

Paraíso: Aquário promove sua facilidade para conversar mesmo com quem não conhece, algo que ajuda muito na hora da paquera.

Inferno: Virgem quer que você coloque os deveres em primeiro lugar e isso te irrita, já que para os librianos a vida deve ser bela e leve.

Escorpião

Paraíso: Peixes aumenta sua sensibilidade e romantismo, principalmente no amor.

Inferno: Libra consegue acabar com o seu bom-humor por conta da indecisão.

Sagitário

Paraíso: Áries te fornece uma energia impetuosa e bastante iniciativa.

Inferno: Escorpião traz uma dificuldade enorme na hora de lidar com pessoas ciumentas, possessivas e controladoras.

Capricórnio

Paraíso: Touro é o responsável pela sua busca por estabilidade e segurança.

Inferno: Sagitário é o culpado pelo seu medo de viver novas aventuras e correr riscos.

Aquário

Paraíso: Gêmeos te dá o poder da comunicação, fazendo com que você tenha um bom papo e deixando sua rotina bem longe do amor.

Inferno: Capricórnio faz com que você não suporte se prender às coisas e esteja sempre em busca de liberdade.

Peixes

Paraíso: Câncer ressalta o seu romantismo e a sua crença em alma gêmea,

Inferno: Aquário deixa seu coração aflito quando uma situação inesperada acontece ou com pessoas que não ligam para as regras.

Paraíso e inferno astral no amor

Embora exista a crença que o signo do seu amor deva ser o mesmo do seu paraíso astral, isso não é uma regra. Obviamente essa influência positiva pode favorecer a relação, tornando-a mais fácil, mas esse fator não deve pesar na hora de iniciar um relacionamento, viu? O mesmo vale para o inferno astral: não é porque o signo te causa algumas dificuldades que você deverá fugir dele no amor!

Consultoria: João Bidu